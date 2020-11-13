 

Мнение: Коротко по Карабаху. 12.11.2020

13.11.2020, 2:05, Разное

Переговоры Шойгу с Хулуси Акаром по поводу миротворцев в Карабахе.
Турция продолжает настаивать, что она хочет разместить своих миротворцев в Карабахе.
МИД РФ еще раз напомнил, что Турции в соглашениях о миротворцах нет, поэтому в самом Карабахе миротворцев не будет, а будет лишь координационный центр мониторинга в Азербайджане.
Как представляется, ничего особо не мешает направить турецких военных в Азербайджан под любым соусом, даже если РФ будет против. Но Турция хочет именно легитимизации своего нового статуса в Закавказье, но РФ ей последовательно в этом отказывает, чем и обуславливаются продолжающиеся трения. Приняв усиление Турции в Закавказье, РФ роль арбитра продолжает сохранять за собой, а Эрдоган хочет, чтобы Москва признала, что арбитром теперь будет два. Но пока что "друга Реджепа" с этим вопросом прокатывают. Он впрочем не теряется и заявляет, что миротворцы все равно войдут. Так что в этом вопросе определенная интрига до сих пор сохраняется.

В отношении перемирия, то РФ прозрачно намекает армянам, что разрывать подписанный Пашиняном договор, не в их интересах. С учетом позиции армии, руководство которой и рекомендовало заключать мир, в текущих реалиях будет весьма проблематично возобновить войну за Карабах, особенно в сложившейся оперативной обстановке. Точка невозврата будет пройдена 15 ноября, когда армянам предстоит уйти с ряда территорий.

Доставка в Армению ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8.

Выдвижение колонны российских миротворцев в район Гориса.

Плюс еще.

Поселки к югу от Мартуни, занятые Азербайджаном.

Азербайджанская пехота в Шуше.

Источник: Colonel Cassad



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