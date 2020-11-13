Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании

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13.11.2020, 1:48, Новости дня

В РФ разработали проект закона, позволяющий получить второе высшее образование на некоторых творческих специальностях на конкурсной основе бесплатно, об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Для отбора творческих вузов в программе разработаны специальные критерии, внесены изменения в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, сказала Любимова, передает РИА «Новости».

«Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы», – отметила она.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.



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