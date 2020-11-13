Суд в Литве закрыл дело о событиях 1991 года в Вильнюсе

13.11.2020, 1:48, Новости дня

В Литве апелляционный суд закрыл дело о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда погибли 14 человек. Решение по делу огласят в марте 2021 года.

«Апелляционный суд Литвы 12 ноября закрыл дело о событиях 13 января. Дело было возбуждено апелляционным судом Литвы в 2020 году. С 15 сентября состоялись 12 заседаний суда. Судейская коллегия планирует объявить процессуальное решение 15 марта 2021 года», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Объем дела составляет почти 800 томов, в нем участвуют 67 осужденных, которых защищают 134 адвоката, добавили в суде. «В деле возникли чрезвычайно сложные вопросы применения закона, требующие детального анализа. Прокуроры, адвокаты требуют и существенной переоценки фактов дела», – отметила коллегия судей.

Напомним, согласно официальной версии, 13 января 1991 года в Вильнюсе у телебашни от действий советских войск были ранены и убиты сотни людей. В Литве проходили массовые преследования «русских шпионов». В частности был арестован бывший литовский политик Альгирдас Палецкис, который в 2011 году поставил под сомнение официальную версию событий 1991 года в Вильнюсе.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, якобы были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

Среди подсудимых есть два российских гражданина: Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и Геннадий Иванов – бывший военный, живущий в балтийской республике. Обвинение требовало приговорить Меля к 16 годам тюрьмы с учетом срока ареста с 2014 года, Иванова – к 12 годам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заседания суда по так называемому делу 13 января 1991 года проходят с заведомо обвинительным уклоном. Литовские власти неприкрыто пытаются навязать свое искаженное видение январских событий в Вильнюсе 1991 года, подчеркивала она.