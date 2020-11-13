 

Трамп запретил покупать ценные бумаги связанных с военными Китая компаний

13.11.2020, 1:48, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американцам и компаниям из США покупать ценные бумаги фирм, связанных, по мнению Вашингтона, с китайскими военными.

С 11 января запрещаются любые операции с ценными бумагами таких компаний. В частности, запрет касается составленного Пентагоном списка – в него включены около 30 фирм, включая Huawei. Трамп заявил, что Китай «использует американский капитал для получения ресурсов и создания возможностей для разработки и модернизации своих военного, разведывательного и других связанных с безопасностью аппаратов». Это, по мнению президента США, дает Пекину возможность «представлять угрозу» для Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет, к примеру, о разработке Китаем «оружия массового уничтожения, современных неядерных видов вооружений», а также о «злонамеренных действиях против США и их жителей в киберпространстве». 

Китай, как сообщил Трамп, из-за «слияния военной и гражданской отраслей» вынуждает «вынуждая китайские гражданские компании поддерживать военную и разведывательную деятельность». В результате компании, «якобы оставаясь частными и гражданскими, напрямую поддерживают военную, разведывательную и связанную с обеспечением безопасности системы». При этом они «привлекают капитал, продавая ценные бумаги инвесторам из США», передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Рост занятости в частном секторе США оказался меньше ожидаемого

09.09 / AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

12.07 / Новый “заряженный” Honda Civic Type R получит три мотора и полный привод

29.09 / «Очередной сокрушительный удар» — от комендантского часа пострадают рестораны и пабы Великобритании

28.06 / Главный тренер самарского ФК «Крылья Советов» покинул пост

15.09 / Самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли в Подмосковье

25.06 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

24.08 / В «Одноклассниках «запущен бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

22.09 / Сбивший пешеходов в Москве рэпер Эллей 29 раз привлекался за нарушение ПДД

25.09 / РСЗО «Торнадо-Г» выпустили 500 ракет за 20 секунд на учениях «Кавказ-2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска