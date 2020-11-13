Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней

13.11.2020, 1:08, Новости дня

В Пенсильвании часть присланных по почте избирательных бюллетеней не должна учитываться при подсчете голосов на выборах президента США, постановил местный суд.

Суд вынес такое решение в ответ на иск избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа. Штаб требовал не учитывать бюллетени жителей, которые не успели прислать документы, удостоверяющие их личность. Суд решил, что секретарь штата Пенсильвания Кэти Буквар не имела права продлевать с 9 до 12 ноября срок, в течение которого жителям штата, голосовавшим в первый раз, можно было представить удостоверяющие личность документы, передает ТАСС со ссылкой на Pittsburgh Post-Gazette.

Бюллетени, о которых идет речь, еще не обрабатывались. Суд постановил, что они и не будут подсчитаны. Власти Пенсильвании сообщили, что речь идет о сравнительно небольшом числе голосов, которые не смогут принципиально изменить предварительные итоги голосования в Пенсильвании. По информации CNN, после обработки 99% бюллетеней Джо Байден опережает Трампа в Пенсильвании на 0,8% голосов избирателей (около 54 тыс. бюллетеней).

Тем временем глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф сообщила, что ее штат готовится к возможному пересчету голосов на выборах президента США, поскольку результаты кандидатов отличаются незначительно. Кандидат может требовать пересчета, если уступает не более 1% голосов. В Висконсине Байден лидирует с отрывом в 20 тыс. голосов из более чем 3 миллионов поданных бюллетеней, передает РИА «Новости».

Напомним, в американском штате Джорджия голоса избирателей на выборах президента США также пересчитают вручную. Байдена признали избранным президентом большинство СМИ США и многие зарубежные лидеры. Трамп заявил, что считает себя победителем на выборах и намерен добиваться правды в судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда США. Однако портал RealClearPolitics отнес Пенсильванию к «колеблющимся» штатам (в число которых входят Аризона, Аляска, Джорджия, Северная Каролина), где победитель на выборах президента США еще не определился. Таким образом, по данным портала, Байден не набрал необходимого для победы числа голосов.