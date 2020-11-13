Мнение: Каждый день забирается на березу, чтобы попасть в универ

13.11.2020, 1:00, Разное

Новости великой державы. Студент на удаленке каждый день забирается на березу, чтобы попасть на лекцию в зуме.

Парень живет под Омском, в деревне Станкевичи, интернета в его деревне практически нет, но он должен посещать пары удаленно и обязан отмечаться в зуме. С – смекалочка: каждый день студент идет в лес и забирается на восьмиметровое дерево, чтобы оттуда поприветствовать преподов. Но на дворе не месяц май, тем более в Омске, а потому пацан стал подмерзать на парах. В итоге не выдержал и записал обращение к губеру, чтоб организовали интернет в его деревне.

Выложил он это все, как полагается сейчас, в тик-ток. Видео вируснулось и набрало миллион просмотров. Оттуда ролик разнесли в СМИ. Руководство универа зашевелилось и предложило парню высылать домашку по электронке. А как быть с посещаемостью, не уточнили. Но тик-токер с таким раскладом не согласился и настаивает на том, что у всех 40 жителей деревни должен быть интернет.

Ломоносовы уже не те! Представьте, сколько просмотров собрал бы Михаил Васильевич, если б снимал для тик-тока видосы, как он два месяца идет пешком учиться из Архангельска в Москву!