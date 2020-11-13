Российские миротворцы вошли в столицу Нагорного Карабаха

13.11.2020, 0:55, Разное

Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ вошел в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя минобороны Игоря Конашенкова.

По его словам, вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернули десять наблюдательных постов. Передовые подразделения бригады дошли до города Шуша, в зоне ответственности «Юг» развернуто еще четыре поста.

Помимо этого, прибывшие в Армению подразделения второго батальона миротворческого соединения совершают марш в город Горис.

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Российские миротворцы прибыли в регион в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным президентами РФ Владимиром Путиным, Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. На территории Азербайджана также будет создан российско-турецкий центр по урегулированию карабахского конфликта, но, как отмечала представитель МИД РФ Мария Захарова, он не станет частью миротворческой миссии.

Согласно договоренностям, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Пашинян, однако, говорил, что подписание заявления не поражение для армянской стороны. При этом после того, как он объявил о договоренностях, в Ереване вспыхнули акции протеста, участники которых требуют его отставки и аннулирования заявления.

Карта: «Новая»