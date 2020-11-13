Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать фильм RT на YouTube

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13.11.2020, 0:48, Новости дня

Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения к фильму RT «USA 2020: Up in arms», посвященному росту продаж оружия в США в 2020 году на фоне массовых беспорядков и других событий.

«Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC снять ограничения, наложенные на документальный фильм «USA 2020: Up in arms», который размещен на официальном YouTube-канале российского СМИ Russia Today», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ограничения в отношении RT расцениваются как акт цензуры, добавили в Роскомнадзоре. Это нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, подчеркнули там.

Трейлер документального фильма размещен на сайте RT. В описании говорится, что фильм посвящен демонстрантам, закупающим оружие в США на фоне массовых протестов и беспорядков.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.



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