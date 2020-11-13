Жители Нагорного Карабаха принялись сжигать дома и имущество

13.11.2020, 0:48, Новости дня

В Нагорном Карабахе жители Кельбаджарского (Карвачарского) района, который должен перейти под контроль Азербайджана, поджигают свое имущество, чтобы не сдавать азербайджанцам, сообщают информационные агентства.

Как информирует «Sputnik Армения», идет эвакуация местных жителей и переброска военной техники на территорию Армении, по дороге видны очаги пожара. Один из местных жителей пояснил, что люди сжигают свое имущество перед тем, как покинуть край. Он заявил: «Это была непоколебимая вершина, которую мы никогда бы не отдали, если только не на блюдечке, как сейчас, ну и еще конечно инфраструктуру, дороги, огромные горы, пастбища, рудники».

«В районах, которые должны перейти Азербайджану разбирают магазины, дома, подстанции – все, что возможно. Люди сжигают свои дома, чтобы они не достались азербайджанцам», – информирует «Sputnik Армения» в Telegram, уточняя, что «Карвачарский район необходимо сдать до 15 ноября согласно заявлению по Карабаху, однако накануне вечером стало известно, что монастырь может остаться у армян».

«Какой все это кошмар! Жители Карабаха сжигают дома в Кельбаджаре, чтобы не сдавать свое имущество Азербайджану», – сообщила телеведущая Ольга Скабеева в Telegram.

Защитник прав человека Карабаха опубликовал доклад по итогам войны, обратившись ко всем международным организациям, чтобы они зафиксировали грубые нарушения прав детей и предприняли действенные шаги по их устранению. В докладе сообщается, что за время боевых действий в Карабахе погиб один ребенок, еще девять детей были ранены. Всего погибли 50 мирных жителей, пострадали 163 человека.

Подчеркивается, что с первого дня войны Азербайджан подверг преднамеренным и беспорядочным ударам гражданские объекты, жилые дома, школы, культурные центры, детские сады, инфраструктуры в 170 общинах (около 70%) Карабаха. Были повреждены 71 школа, 14 детских садов, не считая образовательных учреждений, находящихся под контролем Азербайджана. Почти 24 тыс. детей школьного и более 4 детей дошкольного возрастов лишились права на образование.

Напомним, армянская сторона обязалась передать Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район (Карвачар), до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. РФ как гаранта безопасности региона и вводит миротворческие войска.