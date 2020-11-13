Светский и тусовочный локдаун начался в Москве

13.11.2020, 0:48, Новости дня

Пятница 13-е даст старт двухмесячным ограничениям в Москве. С этого дня запрещены культурные, развлекательные и выставочные мероприятия.

Ограничения вступают в силу с 13 ноября и продлятся до 15 января. Проведение временных выставок и групповых экскурсий в федеральных музеях и музеях-заповедниках приостановлено, но постоянные экспозиции останутся открытыми. В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала, передает РИА «Новости».

Кроме того, новые ограничения требуют, чтобы после 23.00 все развлекательные заведения и кафе прекращали свою работу. До 06.00 обслуживание клиентов запрещено. Ограничения касаются ресторанов, кафе, баров, ночных клубов, караоке, боулинга и других развлекательных заведений, но не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд.

Приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий с участием зрителей. При этом учреждения культуры и другие организации могут проводить выставки, вернисажи, публичные лекции, тренинги, презентации, мастер-классы, рекламные акции в режиме онлайн. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия. Разрешается проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе. Футбольные или хоккейные матчи, скорее всего, не запретят, но при соблюдении требований и заполнении трибун не более 25%.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице массовые мероприятия проводиться не будут, «включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия». При этом москвичам не запрещают гулять по улицам в новогоднюю ночь, но устроить рождественские ярмарки или новогодние елки в столице не позволяет эпидемиологическая ситуация, сказал он.