 

Кабмин Украины обнародовал постановление о “карантине выходного дня”

13.11.2020, 0:40, Новости дня

Кабинет Министров Украины 12 ноября опубликовал постановление №1100 о введении “карантина выходного дня”.

Документ вносит изменения в постановление правительства №641 от 22 июля.

С 00.00 субботы до 00.00 понедельника с 14-го по 30 ноября будет запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме доставки или работы навынос; а также работа ТРЦ, фитнес-клубов, бассейнов и спортзалов.

Из учреждений торговли работать разрешено только магазинам, на 60% и больше площади которых продают продукты питания, топливо, лекарства, ветеринарные препараты, корм. В то же время можно доставлять товары на дом.

Также разрешена работа финучреждений, почтовых отделений, ветеринарных клиник, АЗС (без зон питания) и СТО.

Запрещены деятельность культурных учреждений, культурные мероприятия, кроме кино- и аудиосъемки при условии ограничения доступа к съемочной площадке. Все участники съемок должны быть в масках.

Кабмин этим постановлением предлагает ввести не менее двух часов, с 10.00 до 12.00, для обслуживания людей преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 – за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести в стране “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. СМИ писали, что такой карантин продлится до 31 декабря этого года. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что жесткого локдауна страна не выдержит.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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