 

Мнение: “Эмпатия” Форева!

13.11.2020, 0:10, Разное

По следам вчерашней встречи в “Шоколаднице” читатель написал уже отзыв. За ночь полкниги уже одолел! Вот – приятно, черт возьми:

“https://www.instagram.com/p/CHfCipYgbEZ/…

Книгу я забрал.
Половину прочитал за вечер.
Плотно наполнена предпосылками и трендами. Написано понятно и легко.
Чего бы мне хотелось – в каждой главе summary с выводом или прогнозом.
В любом случае, книги такого уровня могут быть основной планирования для бизнеса и политических движений”.

(я попытался скопировать фотку из Инстаграма – хрен там! Так что, кому интересно, сходите сами по ссылке)

Круто! Хотя все-таки вчера народу пришло мало – видимо, все-таки перетрусили с этим ковидом. Но ничего – будем продолжать! Кстати, заодно поинтересовался у официанток – а как вообще у них с посещаемостью, вроде сейчас ничего, залы более-менее, процентов на 60, заполнены? Девушка рассказала, что это вот буквально сегодня как-то вдруг хорошо, а предыдущие дни было совсем кисло – по вечерам буквально 2-3 человека.

Надеюсь, это я вчера принес “Шоколаднице” удачу!

Источник: Размышления вольного социолога



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