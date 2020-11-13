 

Московское метро подтвердило возбуждение дела о хищении при капремонте

13.11.2020, 0:08, Новости дня

Московский метрополитен подтвердил возбуждение уголовного дела о хищении при выполнении капитального ремонта тяговых электродвигателей.

«Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки», – приводится в Telegram-канале Дептранса сообщение московского метро,

Ранее в СМИ сообщалось, что Следственный комитет выявил многомиллионное хищение при ремонте электродвигателей в московском метро. По данным СМИ, всего злоумышленники похитили более 48 млн рублей.

В октябре главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» при реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), ущерб по делу превышает 107 млн рублей.



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