Минздрав рекомендовал регионам организовать амбулаторные COVID-центры

13.11.2020, 0:08, Новости дня

Властям регионов рекомендуется организовать амбулаторные центры для диагностики и лечения коронавируса, следует из приказа министерства здравоохарнения.

«Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в документе. Кроме того, ведомство рекомендует регионам организовать медпомощь пациентам с коронавирусом на дому. РИА «Новости».

Кроме того, регионам рекомендовано организовать лечение COVID-19 на дому с помощью телемедицины.

«Организовать оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции… состояние которых позволяет наблюдаться на дому, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничных пневмоний, острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппа», – сказано в тексте приказа.

Также Минздрав разрешил привлекать студентов медицинских университетов с третьего курса для взятия теста на COVID-19 у пациентов на дому.

Ранее Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся выполнять все требования врача, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь.