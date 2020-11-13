 

Мнение: Гитлер и Тодзио строят 4-й Рейх в Гане

13.11.2020, 0:05, Разное

Новости африканского кино.
Совместное производство Германии, Японии и Ганы – "Кунг-фу нацисты в Африке".

В 1945 после поражения в войне Адольф Гитлер и Хидеки Тодзио сбегают в Гану и с помощью заклинания из древней оккультной книги начинают зомбировать местное население, обучать японскому карате и набирать в свою армию.
На пути коварных планов и создания четвёртого рейха стоит только группа мастеров кунг-фу из школы Теневой змеи.

Источник: Colonel Cassad



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