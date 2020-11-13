Независимые ученые утверждают – мы живем в 1723, а не в 2020 году

13.11.2020, 7:21, Разное

Сразу же заметим, что данное утверждение не ново, однако сегодня все больше независимых ученых приходят к мнению, что в истории человечества потеряны три столетия. Но как это произошло и почему?

Эксперты на основе изучения многих исторических документов пришли к выводу, что в период с VIII по XI век хронологические события в истории Европы непоследовательны, туманны, неточны и очень бедны, словно их просто придумали.

Есть и неопровержимые документы, указывающие на пропажу трех веков. Так, грандиозное строительство в Константинополе того периода отчего-то было резко приостановлено… на три века, а потом вдруг возобновлено, причем так, словно время было бессильно перед инженерной мыслью, гением архитекторов и навыками самих строителей. В точности такой же абсурд прослеживается и при возведении Ахенского собора в Германии. И таких нестыковок слишком много.

Если обратиться к другим странам, то в большинстве случаев они перешли на современный календарь значительно позднее, однако некоторые нестыковки в хронологии прослеживаются также в Китае. Так что вполне возможно, что живем мы с вами далеко не в 2020 году от рождества Христова.

А собственно, что в истории может быть подлинным, если ее постоянно переписывают под свои нужды правящие элиты? За примером даже ходить далеко не нужно – этим прославилась современная Украина. Вот вам и ответ на вопрос, поставленный в начале статьи: как и почему из истории человечества пропали три столетия. И если бы только они…