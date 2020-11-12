 

Российские миротворцы приступили к контролю за прекращением огня в Карабахе

12.11.2020, 23:48, Новости дня

Передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель военного ведомства добавил, что «миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш, в 17.00 вошел в город Степанакерт».

«Передовые подразделений миротворческой бригады совершили марш по маршруту Горис, Сус, Гейтала, перевал Лысогорский, юго-западная окраина Шуши и приступили к развертыванию четырех наблюдательных постов в зоне ответственности «Юг», – добавил Конашенков.

«Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин – совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов», – сообщил представитель Минобороны.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.



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