Мнение: Обводнение Африки, эффективная российская вакцина и угроза 3-й мировой

12.11.2020, 23:40, Разное

1. Главная проблема XXI века – как прокормить Африку. Население Чёрного континента безудержно растёт и к концу столетия может составить 3-4 миллиарда человек. Даже такая великая аграрная держава, Россия, навряд ли сможет прокормить такое количество миллиардов (тем более, что за наше зерно и мясо африканцам придётся чем-то платить, но чем – непонятно). Если же ничего не предпринимать, то чёрные протесты могут стать обыденностью во всём мире, поскольку голодные жители Африки сотнями миллионов будут разбегаться из неё по всем направлениям.

Одно из возможных решений состоит в массовом обводнении внутренних областей континента, где инженеры предлагают создать ряд гигантских искусственных озёр:

https://www.reddit.com/r/imaginarymaps/comments/7aou91/achievable_great_lakes_of_africa/

Главная идея в том, чтобы перекрыть дамбами реку Конго. Половину африканских тропических лесов затопит, и на их месте образуется мегаозеро Конго. Из этого озера лишняя вода через канал глубиной 25 м будет перенаправлена в почти пересохшее на данный момент озеро Чад, которое также станет мегаозером. Ещё несколько крупных озёр можно будет создать с помощью плотин на Ниле, Замбези и других реках, а также путём перекачивания на поверхность воды из подземных резервуаров в Сахаре.

Климат пустынных областей сильно смягчится, станет более влажным и пригодным для сельского хозяйства. До половины территории той же Сахары можно будет покрыть системами ирригации и начать выращивать там еду.

Прямо сейчас узкая долина Нила уже не справляется с тем, чтобы прокормить 100 миллионов населения Египта (арабам приходится массово закупать зерно за рубежом). Если же реализовать план с обводнением, то продовольствия хватит на миллиарды и миллиарды человек.

Разумеется, у этого Великого плана преобразования природы есть несколько мелких минусов. Никто в точности не знает, как изменится климат. Из-за глобального переноса воздушных масс серьёзные перемены могут произойти не только в Африке, но и в Европе и на Ближнем Востоке, и далеко не факт, что это будут перемены к лучшему.

Наконец, хоть этот план технологически и реализуем, в условиях политически раздробленной Африки осуществить его практически невозможно. Чад и Конго, например, вынуждены будут пожертвовать половиной своей территории ради общего блага. Речь идёт о переселении десятков миллионов человек.

Если бы Африка была единым государством вроде Китая, это не составляло бы проблемы. Тем не менее африканцы крайне разобщены и никто им не указ. Быстро построить в Африке капитализм европейского или китайского образца невозможно, так что будущее Чёрного континента выглядит мрачным.

2. Хорошие новости для человечества. Прошёл очередной этап испытаний западной и российской вакцины от коронавируса. Немецко-американская вакцина показала эффективность в 90%, наша – в 92%:

https://lenta.ru/news/2020/11/11/prcnt/

У нас есть шансы развернуть успешное контрнаступление против ковида уже в следующем году.

Блогер Алексей Николов, генеральный директор телеканала RT, подтверждает, что российская вакцина работает:

https://a-nikolov.livejournal.com/510572.html

Как только начался третий этап испытаний вакцину Sputnik V, я записался в группу добровольцев. В назначенные сроки пришел, сделали мне две положенные инъекции. И до такой степени за всё это время ничего не почувствовал — вот именно совсем и вообще ничего — что был совершенно уверен: мне досталось плацебо.

Однако решил не дожидаться тестирования в рамках эксперимента и вскрытия протоколов (которое состоится неизвестно когда), а пошел и сделал тест на антитела. Каковой тест и показал наличие у меня антител во вполне достаточных количествах.

Так что — слава российской науке.

3. Казалось бы, на фоне охватившей мир пандемии нормальные люди должны забыть о войнах. Но нет, европейская военщина раздувает угрозу 3-й мировой войны:

https://lenta.ru/news/2020/11/11/razvedka/

Военная разведка Чехии предупредила об угрозе третьей мировой войны. Об этом говорится в отчете ведомства за 2019 год, который был опубликован во вторник, 10 ноября.

Сейчас глобальный конфликт «находится на первой стадии». «Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем [конфликте], и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять», — утверждают авторы доклада. По мнению аналитиков, возможной причиной конфликта является соперничество между США, Россией и Китаем.

В документе также говорится о падении значимости международного права из-за отсутствия мирного диалога как способа разрешения противоречий. Авторы доклада подчеркивают, что росту напряженности способствует и манипулирование общественным сознанием.

Ранее глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к третьей мировой войне. «Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — заявил Картер.