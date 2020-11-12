Месть Мученицы – Личное мнение

12.11.2020, 23:30, Разное

Стало совершенно очевидно, что Агата Мученица никогда не простит мадам Карпович.

Увела мужа? Будешь страдать.



Фото: Соцсети

В прессе активно появляются интересные материалы — интересны они не только по сути, но и тем, с чьей подачи выходят.

Например, вот сенсация от «Комсомолки» — журналисты уверяют, что Карпович до Прилучного точно так же пыталась увести от жены фигуриста Ягудина.

Присылала в ночи голые фоточки. Писала СМСки, пока беременная жена спортсмена Тотьмянина не пригрозила Каропвич навалять люлей.

«Такая же история была с олимпийским чемпионом, фигуристом Лешей Ягудиным. Леша и Таня Тотьмянина уже на тот момент ждали ребёнка, но официально они не были расписаны. Лёша и Карпович играли в одном спектакле. Мирослава сразу начала атаковать Ягудина, была очень навязчива.

Присылала ему свои фотки, постоянно строчила в ночи смс. Когда беременная Тотьмянина это заметила, чуть дело до драки не дошло, Татьяна хотела поколотить разлучницу». КП.

Надо же, вот ведь какая гадина! Если сказанное — правда, конечно. Тут же нас уверяют, как аморально увела Карпович и самого Прилучного: сняла дом по соседству, спаивала и соблазняла Пашу:

«Мира всегда действует по одной схеме: выбирает только известных мужчин, – говорит визажист, который ранее работал с Карпович. – Чаще всего это женатые мужчины, которые переживают кризис в семье. Она легко уводит их из семьи. У Ягудина хватило благоразумия, он не оставил беременную жену. А вот Прилучный лишился благополучной семьи…

Агата Муцениеце – женщина европейского склада, терпеть унижение не стала и ушла от Паши ещё в марте после череды побоев». КП

Смешнее всего тут получилось про Агату — «женщину европейского склада», которая терпеть не стала и гордо ушла. Серьёзно? Так всё и было? Пишущая стихи «Вернись, Прилучный, я всё прощу» Агата бросила мужа, а не навязывается ему до сих пор?

Мне совершенно понятно, откуда берутся эти статейки. Техзадание простое: Карпович — гадина, а Мученица — независимая и гордая.

Ржака, конечно, так и хочется сказать: уймись, Агатка. Муж твой сбежал не к Карпович, а от тебя.

Не то, чтоб Мирослава была совсем безгрешна — этого я не утверждаю. Но уходят не к кому-то, а от кого-то, и эта кто-то, от кого ушли, это — ты.

Можно всю жизнь гадить подлой разлучнице. Втоптать её репутацию в самое дно. Но лучше, я уверена, заняться собственной жизнью — забыть, отпустить ситуацию и дальше спокойно жить.

Неправа разве?