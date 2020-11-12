Мнение: Встреча друзей

12.11.2020, 23:25, Разное

Путин встретился с абхазским президентом Бжания. На очереди, наверное, и южно-осетинский президент. Все верно – теперь нужно срочно и спешно создавать санитарные зоны, так как военное присутствие Турции на Кавказе внезапно стало новым региональным фактором, а учитывая враждебные отношения Кремля с Грузией, стоит ожидать, что Турция использует и эту специфическую особенность блестящей политики Путина – плодить вокруг России пояса враждебности и врагов.

Нужно понимать, что теперь любое руководство Армении тоже будет прямо заинтересовано в поиске другого гаранта ее безопасности – Россия продемонстрировала, что расчет на нее совершенно бесперспективен и более того – неоправданно рискован. Неспособность Кремля к выстраиванию нормальных отношений с кем бы то ни было, кроме таких же, как и он сам, криминально-мафиозных режимов, делает его предельно токсичным для всех остальных. В этом смысле единственные "друзья" на Кавказе у Путина – это Абхазия и Южная Осетия, полностью зависимые от дотаций и вливаний из российского бюджета.