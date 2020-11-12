Личное: “Стала ждуном”

12.11.2020, 23:20, Разное

В этом письме попробуем рассмотреть, как от сливов уменьшается фигура и как после этого, в новых отношениях эта маленькая помятая фигура сразу попадает в дисбаланс-минус.

kodaline_addict

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо большое за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/1066029.html

В разборе вы сказали, что после этой истории мой Штурман вырастет. Так и случилось, судя по недавней истории — впервые парень предложил мне остаться друзьями. Кажется, постфактум я всё понимаю, но в моменте всегда делаю неправильно.

(Я не писала, что Штурман вырастет после. После зависит от вас. Я писала, что Штурман ее уже вырос после истории и будет портить жизнь, пока его не усмирят)

Расставание с Л. я все-таки испортила, не сдержалась и написала ему, мы повыясняли отношения (скорее, я вылила на него поток эмоций). В итоге он подписался на меня обратно, я тоже, потом вышел разбор, и я в целом успокоилась.

Через пару месяцев заметила, что он флиртует с кем-то через сториз. Я понимала, что меня абсолютно не касается то, что происходит в его жизни, но с инфантильной обидой справиться не могла, у меня-то ничего хорошего в этом плане не происходило: сходила на свидание с бывшим шефом и благополучно его отпугнула, потом в город приехал парень, с которым у меня был короткий летний роман несколько лет назад, позвал в путешествие с общими друзьями, и мы снова переспали.

Потом я заметила, что Л. скрыл от меня сториз, зашла с другого акка и оказалось, что он постит всякие романтические сториз, где отмечает ее. Тут моя Ищейка выросла до исполинских размеров, я раскопала, что они знакомы около года, что при знакомстве она написала ему, что они обязательно поженятся и заведут детей, что они всё это время дружили, что ей 19 лет и она очень красивая, ему под стать, и интересуется всем тем, что и он (комиксы, аниме, видеоигры, мемы). Такая идеальная пара.

Это разбило мне сердце, потому что он говорил, что до меня у него никого не было два года, а тут через пару месяцев нашел большую любовь. У меня очень часто так бывает: вскоре после расставания со мной парни начинают серьезные отношения или даже женятся. Видимо, своим сливом я подогреваю им поле?

(Хочет сделать вид, что ее слив что-то очень ценное, хотя бы для других)

Я отписалась от Л., а он меня заблокировал. Написала с другого акка: “Круто, очень взрослое решение”. Он разблокировал меня, мы понаписали кучу сообщений, в основном там была моя пассивная агрессия и его оправдания, но и выбесила я его тоже. В конце концов мне стало стыдно, я сказала, что всё в порядке, что он ни в чем не виноват, и я просто погорячилась.

После этого эпизода мне стало очень плохо, еще и карантин. Я работала с утра до поздней ночи, а потом начинала ищеить и наблюдала, как они каждые несколько дней ссорятся и мирятся, как он из-за нее отписался от всех и удалил все фотки со своим лицом из Инстаграма. Зачем-то пыталась найти признаки, что они не такая уж идеальная пара. Часто просыпалась в слезах и думала о том, что, возможно, всё могло было быть иначе, если бы в январе я поехала в его страну (брат подумывал ехать туда к друзьям и звал с собой).

Начала ходить к психологу, немного полегчало.

(Психолог накормила ей корону, наверное. Вообще это самый дурной комплимент психологу. “Полегчало”. Но большинство за этим к психологам и ходят)

Сходила на свидание с мужчиной, который мне давно нравился. Мы знакомы года три, общались по делам, социальным проектам, помогали друг другу. Несколько раз приглашал на кофе, сначала я отказывалась, но когда начала соглашаться, он пропадал. И вот мы впервые пообщались в неформальной обстановке, и, как я и думала, он идеальный человек. У меня и так спонтанности не хватает, а при нем я вообще не чувствовала себя собой. После встречи спросил, люблю ли я массаж? А прикосновения? Мне стало неловко, мы даже на “ты” не перешли. Через какое-то время снова предложил встретиться, я сказала, что недавно у подруги выявили ковид, поэтому я пока никуда не хожу, пока не сделаю тест. В общем, не получилось его разогреть.

(Какой там разогрев? Автор, вам бы научиться сначала не вызывать тоску. Что за планка – разогреть?)

Недавно увидела, что в Тиндере мне поставил суперлайк Н. Какой симпатичный, подумала я, лайкнула в ответ и написала первая. Он мой ровесник, иностранец, приехал преподавать. Мы несколько дней много переписывались, потом позвал выпить кофе. В жизни оказался еще симпатичнее. Очень милый и умный, жил и работал в разных необычных странах. При этом мне показалось, он не из тех, кто меняет девушек как перчатки — он смутился и покраснел, когда делал мне комплимент.

Активно общались, я упомянула, что готовлюсь к языковому тесту, он вызвался помочь и вечером напомнил про это, потом спрашивал, во сколько экзамен, ну как прошло, давай отметим на выходных? В субботу пошли в бар, болтали без умолку, много смеялись. Когда вышли ждать такси, взял за руку, говорит: “Может быть, хочешь пойти ко мне, посмотреть фильм?” Я не ожидала этого, видимо, у меня стало растерянное лицо, потому что он тут же добавил: “Никаких ожиданий с моей стороны”. Я говорю, да, да, конечно, я знаю, просто… “Просто ты предпочитаешь поехать домой”. — “Да”. Тогда он шагнул ко мне и поцеловал. Мне очень понравилось, и вообще он мне нравился с первой встречи. Но я опять не понимала, что сделать, чтобы понравиться ему.

(А почему она должна это понимать? Откуда у нее постоянные претензии на рыбалку?)

Когда разъехались, написал, что было весело. Говорит: “Извини, если тебе стало некомфортно из-за того, что я так сразу пригласил тебя домой смотреть фильм. Просто хочу, чтобы ты знала — я хочу, чтобы тебе было комфортно, и с моей стороны нет никаких ожиданий и я никогда не буду на тебя давить. Я бы очень хотел увидеть тебя снова в любом удобном для тебя формате, знаешь?” Я постаралась дружелюбно ответить, что да, я знаю, что всё в порядке и мне не было некомфортно.

(Ну вот давайте посмотрим, что делает слив. Она и до этого была унылой. А теперь у нее резко повысился уровень липкости и уровень мандража. Она радостно смеялась в баре, когда парень выпивал и болтал, а как только они перешли к общению, она превратилась в тень. Испуганные глаза, когда он позвал ее домой, напугали даже парня. Он теперь извиняется перед ней. А она отвечает ему как робот и вся стала восковой, одновременно липкой и неживой. Вот такими становятся люди после слива. Внутри пустота и шаткость, они надеются побыстрей что-то получить, чтобы заткнуть дыру)

На следующей неделе у него началась работа, я написала сама, спросила, как первый день.

Рассказала, что оценки за мой тест оказались очень хорошими, почти максимальный балл, благодаря твой помощи, говорю. Мне хотелось, чтобы ему тоже было приятно и полезно, но я не знала, как это сделать. На неделе он писал намного меньше, хотя и каждый день. Я поняла, что он теряет интерес, расстроилась. Общалась приветливо, но, наверное, ощущались мои щипцы, потому что он несколько раз он сказал, какой загруженный был день и как он устал, словно оправдываясь за редкие сообщения.

(Еще какие щипцы. Чтобы человек все время оправдывался перед вами, вы должны целиком превратиться в щипцы)

Я стала ждуном — ждала, что он предложит встретиться на выходных. Если бы мы не поцеловались тогда, я бы сама его куда-нибудь позвала, но теперь ощущала, что ход за ним. И в принципе отсутствие приглашений и приятельский тон с его стороны — это тоже ход, наверное. Пытаясь отвлечься, ответила в Тиндере всем, кому лень было отвечать, и назначила с одним парнем свидание на воскресенье.

В пятницу Н. сказал, что встречается с другом, а в субботу утром — что вчера, как и в прошлую пятницу, лег спать под утро и очень устал. Говорит: “Сорри, если я был всю неделю немного отстраненным, просто я был суперзанят и неделя была стрессовая. Не уверен, был ли я отстраненным? Но извиняюсь, если был, это было совсем не намеренно. У тебя есть планы на вечер? Меня пригласили на ужин друзья-экспаты, хочешь пойти?” Я подумала, что наверняка он познакомился с более интересными девушками, поэтому и не звал никуда.

Наверное, надо было ответить, что все ок и извиняться не за что, но я подумала, что ему кто-то другой отказал и он зовет меня в последний момент как план Б, поэтому просто сказала, что встречаюсь с подругой. Думала, может сказать, что могу присоединиться позже? Мне этого хотелось, но я чувствовала, что если мы встретимся и он снова предложит поехать к нему, на этот раз я соглашусь, а при такой СЗ и неумении ее вырастить это не айс. Короче, я струсила.

(Интересно, как она представляет себе растить СЗ? Сидеть дома ждуном и растить? В процессе спонтанного общения она растет. Не тогда когда человек оправдывается за тяжелые дни. В компании друзей может быть, при общении на интересные, а не формальные темы)

Говорит: “Жаль, что ты занята, может быть, в другой раз? Если тебе интересно познакомиться с экспатами. Сорри еще раз, если я был не на связи на этой неделе. Завтра я возможно пойду в поход, но если не пойду, может, выпьем кофе? Если у тебя нет планов?” Я говорю, буду занята часов до 6, если тебе подходит время, конечно, давай встретимся.

Но он ничего не написал в вс, я ходила гулять с друзьями, потом встретилась с тем парнем. Думала, как выйти из ситуации без потерь, но, видимо, было уже поздно. Даже думала, может сказать, давай останемся друзьями? Но он ведь мне ничего и не предлагал.

В понедельник рассказал, что в поход не пошел, потому что в субботу опять лег спать под утро и очень устал, до сих пор уставший и собирается спать. Говорит: “Не уверен, какое у тебя настроение и вообще настрой, можем поговорить об этом в другой раз. Мне кажется, мы мало общались на той неделе, ты, видимо, была занята, так что просто решил написать, узнать, как ты. Я о тебе думаю, не забыл о тебе и надеюсь, скоро пообщаемся или увидимся”.

(Понимаете почему он все время оправдывается? Потому что он не знает, о чем с ней болтать, она ничего интересного не говорит и не спрашивает, она здоровается с ним и тягостно ждет приглашения куда-то, нависает над ним)

Я почувствовала, что это опять шаг назад и не знала, как реагировать. Хотела ответить что-то легкое, но не смогла сформулировать. Говорю: “Да, у меня всё хорошо, много работы, но в целом всё ок. Мой настрой, думаю, сильно отличается от твоего)) Ты, наверное, послушаешь это сообщение уже завтра, так что, надеюсь, к этому времени ты уже отдохнувший после сумасшедших тусовочных выходных))”.

Во вторник сказал, что хочет поговорить, пообщались опять в основном аудиосообщениями. По сути, это была ария жука, и я вроде бы сразу поняла это, но почему-то отреагировала совсем не так, как надо было. Видимо, из-за короны. Диалог был примерно такой (только перечитав его, я поняла, что должна была просто кратко согласиться после его первого сообщения и закончить разговор на этом):

Он: Последние пару выходных вообще не характеризуют мою жизнь в последние пять лет)) Со мной такое очень-очень редко бывает. Но да, я хотел с тобой поговорить, потому что мы вообще об этом не говорили после того вечера в баре, который был очень классным. И, буду честным, чувства у меня такие: я считаю, ты очень классная, мне с тобой очень легко, ты суперинтересная и привлекательная. Ты мне очень нравишься. Но в то же время у меня недавно закончились отношения и я еще не отошел от этого. И я подумал, учитывая, как ты сказала, мой стиль жизни, эти тусовки, хотя и нетипичные для меня, может быть, у нас с тобой разные приоритеты. Хотя не знаю, чего ты хочешь. Возможно, я понял какие-то сигналы неверно и слишком вчитывался в них, но если ты предпочитаешь быть друзьями, это ок, может, так будет лучше, я не уверен. Что ты чувствуешь?

В общем, это был главный посыл — он хочет быть друзьями.

(Главный посыл был: ты тянешь из меня чего-то, ты недовольна, ты выглядишь разочарованной, я не могу быть таким романтичным, как ты хочешь, мой мозг недавно вынесла другая девушка, тебе ничего не осталось)

Я: А какие сигналы? Если ты хочешь быть друзьями, конечно, всё кул. Если я правильно поняла, ты имеешь в виду, что не хочешь никаких привязанностей.

Он: У меня сложилось впечатление, что тебе неинтересно. Ты была слегка отстраненной. Частично привязанности, но главное, что я хочу сказать — с точки зрения эмоциональной доступности я еще не отошел от своего последнего разрыва, я не понимаю, на каком я этапе. И хочу прежде всего быть честным с тобой.

И тут бы мне наконец замолчать, но я стала объясняться.

Я: Мне было очень клево проводить с тобой время, ты такой классный, и милый, и веселый, и я хотела узнать тебя лучше. Да, на той неделе у меня сложилось впечатление, что тебе интересно просто побыть молодым холостяком в городе, что естественно. Я не ищу “суперсерьезных” отношений, но ты прав, просто потусить это тоже не мое. Но в любом случае, ты офигенный и я рада, что мы познакомились.

(Совсем глупо. Во-первых, утешает, что он ей симпатичен, как будто он не извинялся только что за это. Во-вторых, упрекает его, что он хочет побыть молодым холостяком. Он и так молодой холостяк. А вот с чего она взяла, что он немолодой и почти женатый? Ее жених?)

Он: Ну для меня не приоритет встречаться с другими, я этого не ищу. Да, я открыт к этому, но в основном общаюсь просто чтобы завести друзей. Но я расстался с девушкой в июле, и были обстоятельства, о которых я тебе не говорил. Всё затянулось, было не очень красиво, было много эмоционально тяжелого, в том числе недавно. В особенности потому что это я разорвал отношения с такой исключительной девушкой, как она. И начинать отношения любого вида… Я даже близко не готов к этому. И если бы мы с тобой что-то начали, ты должна была это знать. Было бы нечестно по отношению к тебе начинать что-то, пока у меня есть все эти переживания. Если тебе некомфортна неопределенность в отношениях, лучше прояснить всё сейчас, чтобы мы не делали друг другу больно, чтобы между нами не было недопонимания. Ты мне очень нравишься не только потому что ты сексуальна, ты нравишься мне как классный человек, и если мы хотим разных вещей… Я даже не знаю, чего я хочу, вот что я пытаюсь сказать. И если мы хотим разного, наверное будет разумно остаться друзьями, хотя я бы очень хотел большего. Что ты думаешь об этом?

(Он еще иностранец из Европы, боящийся до потери пульса выглядеть абьюзером. Но обратите внимание, у него и сомнений нет, что она хочет с ним серьезных отношений, хочет замуж, хочет получить от него побольше чувств. Вот так девушки понимают самоуважение – приставлять вилы к горлу первого встречного с требованием жениться на них. И не видят лютый демпинг)

Тут у меня был еще один шанс согласиться и замолчать, но я стала объяснять, чего хотела в целом — встречаться с одним человеком, с которым много общего на всех уровнях, проводить вместе время без каких-то больших планов, просто как пойдет. “Но если ты уже не хочешь смотреть, как пойдет, я ценю твою честность и вообще тот факт, что ты об этом думаешь. И да, конечно, мы можем быть друзьями”.

Он: Ну, мы примерно одного и того же хотим. Я точно не хочу быть просто друзьями с тобой, возможно, я неправильно тебя понял, когда подумал, что тебе неинтересно. У меня нет никаких ожиданий, может нам просто продолжить встречаться и посмотреть, как пойдет и что мы будем чувствовать, как тебе такой план? Без всякого давления, зная, что если мы почувствуем, что хотим остаться друзьями, прежде чем всё станет серьезнее, мы так и поступим. Странно это говорить прямо и вслух, но мне кажется, нас друг к другу тянет и всё может получиться.

(По сути он ее умоляет снять с его спины бетонную плиту, перестать его виноватить каждым словом, не общаться с ним или общаться безо всяких претензий, иначе он не может)

Тут конечно я поняла, что мне это невыгодно, говорю: “То, что я описывала, было до того как ты сказал всё это, а теперь мне слишком неловко. Если у тебя столько сомнений, тогда конечно лучше всего просто остаться друзьями и ничего больше. У меня к тебе только позитивное отношение. Сорри, если говорю противоречивые вещи, у меня всё это не очень хорошо получается”.

(Она думает, что вот это ей выгодней – скалкой его огреть за сомнения. И одновременно утешает его, что относится хорошо)

Он: Да, если честно, я тебя не понимаю. Но это абсолютно ок)) Я думаю, надо поступить как можно проще. Я бы хотел продолжать общаться и видеться. Давай просто предположим, что будем просто друзьями и посмотрим, к чему это приведет. Я вижу, что тебе не очень комфортно говорить об этом, извиняюсь, что прижал тебя к стенке. Не хочу, чтобы между нами была неловкость.

Ну то есть наконец добился ответа, что я согласна быть друзьями. Да, говорю, чем проще, тем лучше, друзья. Он говорит, отлично, немного рассказал про свой график, может, сможем выбрать время пересечься и пообщаться, было бы интересно.

Сегодня не писал, наверное, почувствовал облегчение и больше никогда не напишет. Но если всё же напишет, нормально ли с ним дружить? Скорее всего, я не смогу, по крайней мере в ближайшее время, искренне видеть в нем только друга и не хотеть большего. Понимаю только, что главное — оставить его в покое.

В вс встречаюсь еще с одним мужчиной, но он тоже иностранец и тоже какой-то слишком классный для меня, как и тот, с которым виделась неделю назад. Наверное, у меня какое-то слепое пятно, раз парни с равной ОЗ никуда меня не приглашают, может, я общаюсь с ними как-то холодно, хотя мне кажется, что нет.

Спасибо за ваш блог и за возможность написать.