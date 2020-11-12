Экс-главу медцентра во Владимире обвинили в краже 80 млн рублей

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12.11.2020, 23:08, Новости дня

Экс-директору «Медицинского информационно-аналитического центра» Ивану Сметанину предъявили обвинение в присвоении более 80 млн рублей бюджетных средств департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина. Ему предъявлено обвинение в присвоении более 80 миллионов рублей бюджетных средств департамента здравоохранения администрации Владимирской области (ч. 4 ст. 160 УК РФ)», – сообщила пресс-служба СК по Владимирской области.

Ранее следователи СК по Владимирской области по материалам регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело против Сметанина по ч. 4 ст. 160 УК «Присвоение в особо крупном размере».

По данным следствия, в начале 2020 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Сметанин запланировал приобрести серверное оборудование для нужд региона. В июне был заключен контракт с коммерческой фирмой на поставку серверного оборудования на 121 млн рублей, контракт был исполнен в полном объеме. Однако при оценке стоимости поставленной техники было установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 млн рублей.

В СК сообщали, что своими действиями Сметанин причинил департаменту здравоохранения администрации Владимирской области материальный ущерб на сумму более 80 млн рублей.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



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