Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании

12.11.2020, 22:55, Разное

Представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, арестованного по делу о госизмене (ст. 275 УК), заподозрили в передаче секретной информации разведке Великобритании. Об этом сообщили источник ТАСС.

Собеседник РБК, близкий к Росавиации, подтвердил, что Федоткин задержан. Он, как и собеседник издания в «Аэрофлоте», сообщил, что 11 ноября в центральный офис компании в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ. Характер следственных действий не уточняется.

Источник агентства заявил, что доступа к гостайне у Федоткина не было. «Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал он.

Лефортовский суд Москвы арестовал Дмитрия Федоткина накануне. Как отмечал «Интерфакс», информация об арестованном и фабулу расследования засекретили.