 

Сотрудника «Аэрофлота» заподозрили в передаче секретных данных Великобритании

12.11.2020, 22:55, Разное

Представителя «Аэрофлота» Дмитрия Федоткина, арестованного по делу о госизмене (ст. 275 УК), заподозрили в передаче секретной информации разведке Великобритании. Об этом сообщили источник ТАСС.

Собеседник РБК, близкий к Росавиации, подтвердил, что Федоткин задержан. Он, как и собеседник издания в «Аэрофлоте», сообщил, что 11 ноября в центральный офис компании в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ. Характер следственных действий не уточняется.

Источник агентства заявил, что доступа к гостайне у Федоткина не было. «Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено», — сказал он.

Лефортовский суд Москвы арестовал Дмитрия Федоткина накануне. Как отмечал «Интерфакс», информация об арестованном и фабулу расследования засекретили.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Мнение: Солидаризм

03.11 / Молодая супруга Евгения Петросяна рассказала о зачатии и вынашивании ребенка

20.10 / В общежитии МАИ найден мертвый студент

15.07 / Власти Чечни закрыли въезд в республику для туристов из-за коронавируса

17.09 / Тренер по фейсбилдингу рассказала, как сделать лицо добрым

24.09 / Возле Бермудского треугольника обнаружены подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы

01.08 / Астрофизик заявил, что создал прототип машины времени

18.10 / Мнение: Mélodie d’amour chantait le cœur d’Emmanuelle

16.09 / Мнение: СВР о “народных протестах” и Тихановской

13.01 / Мнение: Модель Суркова по управлению непризнанными территориями вредит России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска