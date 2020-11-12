Футболисты сборной РФ сыграли вничью с командой Молдавии

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12.11.2020, 22:48, Новости дня

Товарищеский матч в Кишиневе между футболистами сборных РФ и Молдавии завершился вничью, сообщают информационные агентства.

Игра, которая проводилась при пустых трибунах, завершилась со счетом 0:0. Капитаном российской сборной был Георгий Джикия. Матч стал дебютным для Игоря Дивеева, Ивана Облякова и Константина Кучаева. 15 ноября в матчах Лиги наций российские футболисты встретятся с командой Турции, а сборная Молдавии – с командой Греции, передает ТАСС.

Напомним, главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема Дзюбу в национальную команду. Сообщалось, что это произошло из-за того, что в интернете появилось видео интимного характера с футболистом, который был капитаном сборной России.



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