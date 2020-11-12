В ОПУ заверили, что ситуация вокруг КСУ не повлияет на безвиз с Евросоюзом

12.11.2020, 22:40, Новости дня

Скандал вокруг решения Конституционного Суда Украины, который отменил ряд норм антикоррупционного законодательства, не повлияет на безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом. Об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью “Радио НВ” 12 ноября.

“На сегодня могу сказать, что горячую фазу напряжения, в том числе и с вопросом безвизового режима с ЕС или, не приведи господь, его отмены или приостановки, мы сняли”, – сказал Жовква.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский собрал заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины, предложил парламенту свой проект закона, а также провел разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

На вопрос, в безопасности ли безвизовый режим, Жовква ответил; “Да”.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

НАПК в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ “сокрушительным поражением антикоррупционной реформы”.

Глава КСУ Александр Тупицкий заявлял, что НАПК специально “разогнало ситуацию”, судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины. Он утверждает, что смена состава КСУ может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Он также не исключил, что в его отношении могут вестись разные провокации, например, ему могут подбросить российский паспорт или деньги.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.