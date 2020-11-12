SZ – своей ложью о фальсификации выборов Трамп угрожает американской демократии

12.11.2020, 22:35, Новости дня

Дональд Трамп распространяет бездоказательные утверждения о фальсификации президентских выборов в США, пишет журналист Губерт Ветцель в своей статье для Süddeutsche Zeitung. В этом его поддерживают многие республиканцы: по мнению автора, такие заявления являются ядом, всё глубже проникающим в американское общество, подрывающим доверие к американским выборам и ведущим к смерти демократии.



Reuters

Дональд Трамп убеждён в том, что результаты выборов в США были сфальсифицированы, пишет журналист Губерт Ветцель в своей статье для Süddeutsche Zeitung. Его доказательство заключается в том, что он проиграл. Кроме того, как могло так получиться, что во многих штатах Трамп внезапно оказался позади Байдена после подсчёта 97% голосов, в то время как после подсчёта 30% он уверенно лидировал?

Все эти аргументы можно считать смехотворными, считает Ветцель: Трамп, судя по всему, не имеет понятия о том, как функционирует система выборов в США и как осуществляется подсчёт бюллетеней. Он ведёт себя, как четырёхлетний, которому не купили шоколадку. Однако, поскольку он является президентом, он может довести всё это дело до суда.

Впрочем, до сей поры судьи были не очень впечатлены доводами штаба Трампа, отмечает Ветцель. Да, некоторые бюллетени могут быть недействительными — но это объяснимо: когда голосуют 160 миллионов человек, случаются ошибки. Однако доказательств какого-либо крупного обмана, которым должны заниматься суды, нет, считает автор.

Впрочем, Трампа и его окружение это не смущает, пишет Ветцель. Как отмечает автор, опасность заключается в том, что ложь о фальсификации выборов теперь распространяет не только сам президент, но и многие республиканцы. Часть из них просто верит всему, что говорит Трамп; другие понимают, что он говорит неправду, но не осмеливаются противоречить либо намереваются выиграть симпатии у сторонников Трампа. Культ личности, страх и предвыборные расчёты — очень опасное сочетание для правды, пишет Ветцель.

Если его не остановить, этот яд будет всё глубже проникать в американское общество, пишет автор. За Трампа проголосовало 70 миллионов человек, и сейчас президент говорит им о том, что Джо Байден их обманул. Каждый республиканец, поддерживающий эту ложь, подрывает доверие к американским выборам: так умирают демократии, пишет Ветцель.