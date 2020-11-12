Британский экс-премьер – «Лондон внезапно перестал быть незаменимым мостом между Европой и Америкой»

12.11.2020, 22:35, Новости дня

Прежнее влияние Великобритании на международной арене подкреплялось её членством в Евросоюзе и прочным альянсом с США, но теперь ситуация заметно изменилась. Из-за брексита Лондон перестал быть незаменимым мостом между Европой и Америкой, а негативное влияние коронавируса ещё больше осложняет ситуацию, предупреждает бывший британский премьер-министр Джон Мейджор. По его мнению, Великобритании пора снять розовые очки и осознать, что она уже больше никогда не сможет вновь занять былое место в ряду «великих держав», пишет Spectator.



Reuters

Внешний мир и то, что происходит сейчас за рубежом, оказывает непосредственное влияние на Великобританию — и чтобы определить будущую судьбу этой страны, пора начать «честный и откровенный разговор», уверен бывший премьер-министр Джон Мейджор, возглавлявший британское правительство в 1990-х годах. По его мнению, в нынешней ситуации у Великобритании не осталось шансов вновь войти в ряды «великих держав», а на пути к брекситу её подстерегает множество опасностей, пишет Spectator.

«Великими державами нашего времени являются Соединённые Штаты Америки, Китай и Европейский союз. Мир, в котором они находятся, расколот. Ценности либерального общества пробуксовывают, а то и переходят в отступление», — заявил Мейджор во время своей недавней лекции в известной британской школе права Middle Temple.

При этом между Америкой и Китаем шаг за шагом разгорается не только «торговая война», но и «новая холодная война», подчеркнул Мейджор, в то время как во многих других странах наблюдается усиление авторитарных тенденций и отступление от демократии. «Державы рангом помельче, такие как великая разрушительница РФ и Турция, продолжают своё вмешательство и подрывную деятельность. Свободная торговля и глобализация сегодня под большим вопросом. Миграция и радикальный ислам превратились в неизбывную проблему. Популизм продолжает продвигать предрассудки и расовую нетерпимость», — констатировал бывший британский премьер-министр.

В результате весь мир сейчас «смущён и обеспокоен» в тот самый момент, когда коллективное принятие решений имеет колоссальное значение для общей безопасности и благополучия, отметил Мейджор: «Послевоенное устройство устарело. Организация Объединённых Наций по рукам и ногам связана правилами своего Совета Безопасности. Всемирная торговая организация парализована, у неё отсутствует работоспособный механизм разрешения споров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) плохо финансируется, не обладает необходимым влиянием и подвергается нападкам».

При этом на борьбу с коронавирусной инфекцией по всему миру тратятся триллионы долларов, однако новый вирус приносит всё новые беды и трудности. И несмотря на всё это, ни одна из стран не готова взять на себя роль мирового лидера в осуществлении реформ, подчеркнул Мейджор.

В то время как Великобритании приходится не только решать проблемы, связанные с негативным воздействием COVID-19 на все сферы жизни, но и готовиться к новому будущему, которое ждёт страну после брексита. И эта задача требует дополнительных усилий, предупреждает политик: «Если мы хотим добиться успеха в этой сложной обстановке, нам нужно проявить жестокую честность по отношению к самим себе и откровенно рассказать, что надо сделать для обеспечения нашего политического и экономического благополучия».

Британцам давно пора снять розовые очки и осознать своё реальное место в меняющемся мире, заявил Мейджор: «Если мы демонстрируем самоуспокоенность, это предательство наших интересов. Если мы смотрим на себя сквозь розовые очки, это самообман. Самоуспокоенность и ностальгия — это прямой путь к упадку нации. Поэтому я отдаю предпочтение реализму и оптимизму».

Реальность же заключается в том, что в мире, где сейчас проживает почти восемь миллиардов человек, доля британцев составляет менее 1%. При этом из-за сравнительно небольших размеров территории и численности населения Великобританию способны обогнать по темпам роста другие, более крупные страны, констатировал политик: «Мы больше не великая держава. Мы уже никогда ею снова не станем… Мы ведущая держава второго уровня, и мы останемся таковой в следующие полвека, каких бы успехов ни добились».

Как пояснил Мейджор, непосредственное влияние на такие перспективы оказывает брексит и ситуация с коронавирусом. «Наше изрядное международное влияние зиждется на нашей истории и репутации. Оно подкреплялось нашим членством в Евросоюзе и прочным альянсом с Соединёнными Штатами. Но мы внезапно перестали быть незаменимым мостом между Европой и Америкой. Теперь мы нужны им всё меньше», — отметил экс-глава британского правительства.

Проблема в том, что коронавирус не только принёс горе во многие британские семьи, но и серьёзно изменил стиль жизни и работы. Борьба с ним обходится Великобритании в миллиарды, увеличивая национальный долг и годовой дефицит, — это уже уничтожило «терпимое отношение общества к мерам строгой экономии» и сделало неизбежным увеличение налогов, рассказал британский политик. При этом в помощи нуждаются самые разные слои населения, а потребности Министерства финансов для оказания экономической поддержки уже превосходят все предыдущие расходы в мирное время, констатировал Мейджор.

Вместе с тем никуда не исчезли и проблемы, вызванные брекситом, который отделил Англию и Уэльс от Шотландии и Северной Ирландии, а также «расколол» политические партии и семьи, молодёжь и стариков, бизнес и профсоюзы, подчеркнул политик: «Консенсуса по поводу брексита нет и никогда не было. Ошибка, допущенная в момент, когда людям было позволено сделать выбор, глубоко расколола страну и вызвала волну популизма, сдержать которую будет очень непросто».

Мейджор считает, что брексит стал «самым худшим внешнеполитическим решением народа», с которым он сталкивался за всю свою жизнь, и это решение было навязано при помощи обмана: «Брексит всучили нашему электорату обманным путем. Данные обещания не будут исполнены, потому что исполнить их невозможно. Выход из ЕС с отделением от соседей был представлен нам как «восстановление суверенитета», хотя на самом деле это болезненное бремя для нашего национального благосостояния».

В результате итоги этого референдума порадовали врагов Великобритании за рубежом и привели в смятение её друзей, негативно отразившись на сферах её влияния, подчеркнул Мейджор: «Пока наша нация голосовала против своей истории и наперекор своим интересам, озадаченный мир наблюдал за ней, удивляясь, почему мы вдруг решили стать менее богатыми и влиятельными». Торговля всегда была для Лондона источником благополучия и процветания, однако обещанная британским избирателям выгодная «сделка» с ЕС до сих пор под вопросом, в то время как многочисленные издержки и сложности, касающиеся выхода из Евросоюза, уже налицо, констатировал политик.

При этом британскому правительству до сих пор не удалось договориться и об альтернативных торговых сделках с США или другими странами, отметил он: «Обещанное торговое соглашение с Китаем в ближайшей перспективе маловероятно. Опустившиеся до минусовых температур дипломатические отношения с Россией исключают торговую сделку и с этой страной. А если нам нужно торговое соглашение с Индией, правительство должно понимать, что мы не можем в понедельник заключить с ней сделку, а во вторник ограничить иммиграцию из этой страны. Это плохая тактика и ещё более плохая переговорная стратегия».

Брексит не только спровоцировал для Великобритании прямой экономический и социальный ущерб, но и лишил её былых торговых преимуществ и ослабил её позиции на международной арене, заявил Мейджор. По его мнению, Лондон обязан компенсировать это новыми договорённостями, чтобы не остаться ни с чем: «Нам нужны двусторонние соглашения в области торговли и политики, которые не были заключены в ходе этих поспешных переговоров. Нам следует сотрудничать с ЕС в решении глобальных проблем. И мы должны признать, что страны Евросоюза связаны с нами общими интересами, историей и будущей судьбой».

«Крайне важно, чтобы мы остались Соединённым Королевством, чтобы мы укрепили те ценности, которые формируют нашу репутацию. Пусть мы не можем снова стать великой державой, но мы в состоянии подать великий пример. Если мы не в силах принуждать, то мы можем влиять. Мы можем наращивать свою «мягкую силу» ради сохранения престижа», — подчеркнул британский экс-премьер.

Он выразил надежду, что Великобритания всё же сможет сохранить за собой определённую роль на мировой арене благодаря дипломатическим усилиям. Однако для этого ей потребуется отказаться от «узколобого национализма» и навязчивой идеи «британской исключительности» в пользу единения и общего труда ради преодоления всех трудностей, заключил Мейджор.