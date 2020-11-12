Tysol – экс-посол США рассказал о «польской фамилии» Байдена и объяснил, почему новой перезагрузки не будет

12.11.2020, 22:35, Новости дня

Несмотря на то что некоторые сдружившиеся с Трампом польские политики открыто выражали своё недовольство победой Байдена, внешняя политика США не претерпит серьёзных изменений в польском направлении, уверен бывший посол США в Варшаве Стив Малл. В интервью Польскому агентству печати он рассказал, что избранный президент США был в Польше много раз и настолько хорошо разбирается в польской политике, что даже получил прозвище Джо Байденский.



Reuters

В интервью Польскому агентству печати посол США в Варшаве в 2012—2015 годах Стив Малл признал, что он доволен тем, насколько спокойно, несмотря на все трудности, прошли президентские выборы в США, а также их результатом.

«Я очень рад их итогу. Многократно у меня была возможность сотрудничать с новоизбранным президентом Байденом. Я считаю, что он будет тем президентом, который восстановит американское лидерство и союзы. Спустя четыре года отношения на линии Европа — США сильно напряжённые, поэтому ещё многое предстоит сделать, чтобы их исправить», — объяснил бывший посол. «Когда речь заходит о вопросах демократии, климата или подхода к международным соглашениям, таким как Парижское соглашение или СВПД, в настоящее время Америка не имеет хорошей репутации среди союзников», — не без доли сожаления добавил он.

Однако, по мнению Малла, в этом плане Польша является исключением, потому что польско-американские отношения были одной из самых светлых сторон внешней политики времён Трампа. «Я полагаю, что несмотря на то, что внешняя политика США претерпит изменения во многих направлениях, этого не произойдёт в случае с Польшей, — конечно, до тех пор, пока польское правительство будет желать того же самого», — подчеркнул бывший дипломат.

Малл вспомнил о том, как в 2014 году Байден после событий на Украине призвал укрепить военное присутствие США в Польше, а также организовать визит одного из высокопоставленных лиц.

«В тот же день было решено, что на следующий вечер Байден направится в Польшу. Это было поразительно. Мы беседовали на протяжении всего полёта Air Force 2, и я должен признать, что я никогда не встречал другого такого человека на таком высоком посту, который бы так хорошо разбирался в вопросах внешней политики. Впрочем, и в польских вопросах: ему знакомы многие игроки и реалии польской политики. Он много раз бывал в Польше, и он любит похвалиться тем, что из-за этого некоторые его называют Джо Байденский», — добавляет он.

Малл уверен, что, несмотря на то что некоторые политики из правящей партии Польши открыто выражали своё недовольство победой Байдена, в итоге это не должно помешать отношениям Варшавы и Вашингтона. «Ни для кого не секрет, что нынешнее правительство Польши посвятило много времени культивированию тесных отношений с Трампом. Но фундаментом политики США выступают интересы, а наши интересы — это сильное НАТО и сильные демократии», — объясняет дипломат.

При этом он добавил, что все прекрасно понимают, что администрацию Трампа меньше беспокоили такие вопросы, как верховенство закона, свобода СМИ и права ЛГБТ. От администрации Байдена не стоит этого ожидать, хотя он, вероятно, не захочет публично критиковать и ставить в неловкое положение своих друзей, но если у него возникнут сомнения на этот счёт, он не постесняется потребовать объяснений. Малл уверен, что главным приоритетом администрации Байдена в Европе будет противодействие российскому влиянию и попыткам Москвы навязать свою волю странам региона.

«Я не думаю, что мы услышим о какой-либо перезагрузке от администрации Байдена. Даже во время президентства Обамы команда Байдена относилась к этому более скептически», — напомнил дипломат. «Конечно, на определённых плоскостях сотрудничество с Москвой необходимо, мы имеем общие интересы в вопросах сокращения ядерных арсеналов, незаконного оборота наркотиков или политического соглашения с Ираном», — перечислил он.

Более того, он уверен, что политика в отношении Китая будет похожей. Байден придерживается аналогичного взгляда на торговую практику Пекина и не станет игнорировать ситуацию с правами человека, а также закрывать глаза на давление Китая в отношении союзников США.

Дипломат считает, что одним из главных изменений во внешней политике новой администрации станет восстановление имиджа США в качестве лидера демократического мира и защитника демократических ценностей. «Мне известно, что избранный президент сильно верит в то, что одним из главных источников американской силы выступают демократические ценности, и он прекрасно знает, что в настоящее время мир ставит под сомнение приверженность Америки к ним», — поделился он. Малл также признал, что серьёзный урон репутации США наносит поведение президента Дональда Трампа.