 

Мнение: Психология приживала

12.11.2020, 22:10, Разное

Как обычно, почему-то громче всех возмущаются поведением русскоязычного профессора в украинском ВУЗе наши эмигранты (которым, по идее, вообще должно быть до фени, как там обстоят дела на их бывших родинах). Из комментов, мое возражение одному такому:

“Тут вопрос другой – ЗАЧЕМ? Он преподаватель философии, а не украинского языка. Его цель как преподавателя – донести до студентов знания именно философии. И он (как и вы, впрочем) прекрасно знает, что студентам проще и доходчивее слушать его на русском, а не на языке, которым они сами практически не пользуются. На русском они просто лучше усвоят материал.

Вы – эмигрант, с вами все понятно, цель вашей жизни – адаптация к условиям, которые чужие вам люди создавали для себя, а не для вас, приняв вас в качестве приживала из большой милости. Ваша цель – максимально подстроиться, не вызвав недовольства. Грамотно, в вашем положении единственно правильная стратегия. Но мне не нравится, что вы свою психологию приживала пытаетесь продвигать как некую универсальную, “на все случаи жизни”. Нет, не так. У Громова – психология ХОЗЯИНА, он ГРАЖДАНИН Украины. И он, заметьте, и повел себя как хозяин.

Возможно, именно это Вас и взбесило?”

Источник: Размышления вольного социолога



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