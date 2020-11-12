Взрывное устройство сработало на пути российского патруля в Сирии

12.11.2020, 22:08, Новости дня

На пути следования колонны военной полиции РФ сработало взрывное устройство, сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Инцидент произошел в ходе патрулирования, которое проводила российская военная полиция. Российские военные ехали по маршруту Изра – Сахват Эль-Камх (провинция Дераа) в сопровождении подразделения органов безопасности Сирии. У населенного пункта Мусейфра «произошел подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства». Среди российских военных никто не пострадал, бронеавтомобиль «Тигр» получил незначительные повреждения, оставшись на ходу. Гринкевич сообщил, что патруль «благополучно вернулся в пункт дислокации». Ведется расследования инцидента, передает РИА «Новости».

Напомним, это не первый подобный инцидент. Так, в июле боевики в Сирии подорвали самодельное взрывное устройство на пути следования российского патруля во время совместного с Турцией патрулирования, трое российских военнослужащих получили легкие ранения. В августе генерал-майор вооруженных сил РФ погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.