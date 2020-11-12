 

Стало известно о стрельбе и полицейской спецоперации в швейцарском Биле

12.11.2020, 22:08, Новости дня

В швейцарском городе Биль очевидцы сообщили о стрельбе, полиция проводит спецоперацию, пишут СМИ.

Один из очевидцев сообщил, что слышал как минимум пять выстрелов и видел двух лежащих на земле людей. Полиция кантона Берн подтвердила, что проводится спецоперация, но детали случившегося правоохранители не раскрыли. В Биле оцеплена улица Ваффенгассе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.

Напомним, Европа вновь подверглась террористическим атакам. 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал его последний урок, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. На прошлой неделе несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 22 человека. Четыре человека погибли.



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