Мнение: Три стадии майданного цикла

12.11.2020, 22:05, Разное

Товарищ Майсурян о последствиях майданов для Армении.

Как заканчиваются майданы, или Три стадии майданного цикла

Нацики всех мастей меня часто упрекают в том, что я редко пишу про Армению, в то время как, имея армянское происхождение, вообще, по их мнению, ни о чём другом не смею писать. Ну что ж, вот, исполняя их пожелание, пост про армянские дела.

Мы видели уже не раз, как начинаются майданы. Сейчас Армения, увы, даёт нам наглядный, кристально ясный пример того, как майданы заканчиваются. Вернее, показывает все стадии майданного цикла.

Первая стадия — это собственно майдан, свержение злочинной влады. В общем виде: «кто не скачет — тот …», «коммуняку, москаляку (нужное вписать) на гиляку», всё сметающий всплеск национального восторга и эйфории (чуть по ошибке не написал «истерии» 🙂 Торжественно устанавливаются памятники Бандере, Краснову, Нжде или ещё какому-нибудь подходящему коллаборационисту. Воздвигаются мемориалы Памяти жертв большевизма. Запрещается поминать добром проклятое советское прошлое, когда свободолюбивая страна была оккупирована злыми иудео-большевиками и подвергалась с их стороны неслыханному террору, геноциду, голодомору и непрестанным мучениям и унижениям.

Вторая стадия — маленькая победоносная война. Пиковый взлёт военного патриотизма и расцвет национальной мифологии, но часто недолгий. Заканчивается война отрезвляющим ледяным душем: утратой территорий (для иллюстрации читайте новейшую историю Грузии, Молдавии, Украины…)

И третья стадия — новый майдан! Свержение злочинной влады etc и переход на новый виток того же самого процесса. «На колу мочало — начинай сначала».

Армения сейчас, к своему несчастью, проходит переход от второй стадии к третьей. Грузия прошла уже много майданных циклов. Украина пережила пока три, Россия — один или два (1991 и 1993). Конечно, страны, которые прошли только один майданный цикл, выглядят со стороны чуть получше, чем те, у которых их было два или три. И при военном столкновении выигрывают. И это понятно: ведь чем больше майданов — тем глубже дно, тем выше степень развала общества, армии, государства, экономики, отношений между людьми, всего и вся. Каждый майдан — переход на новый уровень исторического регресса и деградации. «Когда мы достигли дна, снизу постучали». Конца этому процессу нет и быть не может, вплоть до распада страны на группу колоний под внешним управлением и полного завершения её существования.

Ну, и есть ещё — в теории — другой выход: новая Октябрьская революция, свержение буржуазии и социализм. Только кто ж на такое пойдёт?.. 🙂

https://maysuryan.livejournal.com/1225726.html – цинк