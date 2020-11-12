 

Мнение: О голом месте Сергея Лаврова

12.11.2020, 22:00, Разное

Много есть мудростей на этот счёт. Мол, «русские долго запрягают, но…» Или, скажем, «не будите русского медведя!». Или, допустим, грозное «#Россия сосредоточивается»…

Короче, дело пошло. #Европа теперь должна дрогнуть и затрепетать. Путинский министр иностранных дел Сергей Лавров недрогнувшим тоном, решительно объявил «зеркальные» #санкции против #ЕС за… отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Главный дипломат России предположил, что отравить Навального могла Германия. «Есть основания полагать, что проникновение боевых отравляющих веществ в тело Навального могло произойти при транспортировке» или на территории самой ФРГ, заявил министр. И сделал решительный вывод.

«Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными», – заявил глава МИД РФ. По его словам, российские санкции уже приняты и затронут «руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции». «Скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам», – недвусмысленно предупредил Сергей Лавров.

Кажется, немцы и французы должны затрепетать и дрогнуть? Хм…

Пока что дрогнул российский #рубль, подешевевший к доллару и евро после сурового спича Сергея Лаврова.

А вот ЕС… Ну как тут не вспомнить про ёжика и голую ж***? И кто в итоге с ней оказался, а?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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