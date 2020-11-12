Мнение: Про турецких миротворцев в Нагорном Карабахе…

12.11.2020, 21:55, Разное

Умиляет перепалка публичных персон России и Турции о том, появятся ли в Нагороном Карабахе турецкие миротворцы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предельно прямолинейно заявила, что российско-турецкий центр по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе будет создан на территории Азербайджана и не станет частью миротворческой миссии.

Впрочему, еще до заявления Захаровой МИД России уже говорил, что на территорию конфликта в Карабахе введут только российских миротворцев, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отдельно подчеркнул, что участие турецкой армии в миссии не предусмотрено ни одни из пунктов соглашения сторон.

У меня есть сильные подозрения, что Турция пока не сильно рвется в Нагорный Карабах. Но меня ничуть не удивит, если Турция развернет в Азербайджане военные базы – например, в Гянже ( бывший Кировабад) и Нахичеване.

Сегодня в Азербайджане находятся порядка 600 турецких военных, которые остались на территории страны после совместных азербайджано-турецких военных учений, которые прошли в июле этого года.

Что это за военные?

"В Баку находятся 90 военных советников, которые обеспечивали связь подразделений с генеральным штабом, 50 военных инструкторов ведут деятельность в Нахичеваньском регионе Азербайджана, граничащим с Арменией, еще 50 инструкторов работают в 4-м армейском корпусе ВС Азербайджана. Еще 20 инструкторов направили в Баку, в высшее военное училище имени Гейдара Алиева.

На авиабазе Габала дислоцированы 120 человек летно-технического состава, 50 инструкторов работает на военном аэродроме Евлах и еще 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр. Помимо них, в Азербайджане остались 200 человек батальонной тактической группы, 20 инструкторов на военно-морской базе. На вооружении группировка имеет 18 БМП, одну реактивную систему залпового огня, десять единиц автотехники и свыше 30 единиц авиационной техники, в том числе 20 беспилотников, шесть самолетов и восемь вертолетов" (отсюда).

Вот мне и интересно, кто может остановить Турцию, если Эрдоган примет решение увеличить количество турецких военных в Азербайджане с 600, например, до пары тысяч?

Фотографии отсюда