Собянин разрешил москвичам гулять по улицам в новогоднюю ночь

12.11.2020, 21:48, Новости дня

Москвичам не запрещают гулять по улицам в новогоднюю ночь, но устроить рождественские ярмарки или новогодние елки в столице не позволяет эпидемиологическая ситуация, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь. Но вы можете себе представить, если в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее? Такой пир во время чумы», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал, что власти Москвы приняли минимальные решения, которые рекомендовал Роспотребнадзор, а именно запретить работу общепита с 23.00, «потому что после 23.00 многие рестораны и кафе превращаются в караоке и танцполы». «Там уже другой режим общения – и, конечно, вероятность заражения гораздо выше», – отметил он.

Мэр добавил, что ему «непросто принимать решение по ограничениям, но ситуация такая, какая она есть». «Мы это делаем для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье тысячам людей», – заключил мэр Москвы.

Градоначальник также подтвердил, что ни одно заведение не будет работать в новогоднюю ночь. «Мы не можем себе позволить рисковать жизнью и здоровьем людей, поэтому приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет. Будем праздновать дома», – добавил Собянин.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00.

Напомним, в среду мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество.