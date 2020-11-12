Женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей

12.11.2020, 21:48, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело после продажи матерью новорожденного ребенка на северо-западе Москвы за 500 тыс. рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней молодой женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», – передает РИА «Новости» ее слова.

По версии следствия, подозреваемая разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Продать ребенка она хотела за 500 тыс. рублей. О встрече с потенциальными покупателями женщина договорилась на четверг, 12 ноября, в одном из ресторанов. При встрече женщина получила деньги, написала расписку и передала ребенка покупательнице. Сообщается, что сделка проходила в рамках оперативных мероприятий следователей и сотрудников уголовного розыска МВД. В пресс-службе ГУМВД по Москве, о готовящемся преступлении сотрудникам УВД по СЗАО рассказала женщина, которой через знакомых неизвестная предложила купить младенца.

В данный момент женщина доставлена в Тушинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по СЗАО ГСУ СК РФ в Москве. «В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании ей меры пресечения, связанной с лишением свободы», сообщили в СК.

В начале октября стало известно, что 25-летняя женщина из Москвы опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. В кофейне на востоке Москвы она после получения денег передала ребенка покупательнице, также написала расписку, в этот момент девушку задержали. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.