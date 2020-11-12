Эксперты: Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

12.11.2020, 21:48, Новости дня

«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры возьмут лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова скатывается к провалу?

«Избиратели разочаровываются в «Справедливой России». Опрос, который ВЦИОМ провел в эту среду, показал – 69% опрошенных эта партия скорее неинтересна, и только 26% проявляет к ней любопытство. Практически половина опрошенных считает, что справороссы дают пустые обещания, и лишь 17% полагает, что партия выполняют обещанное», – рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Данные опроса были представлены в четверг на круглом столе, посвященном перспективам партии Сергея Миронова на думских выборах 2021 года. Конференция прошла на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Во время исследований политических предпочтений россиян, обычно самая большая проблема возникает именно со «Справедливой Россией», даже среди тех, кто говорит, что голосует за эту партию», – отметил Мамонов. По его словам, участники опросов зачастую сообщают, что о справедливороссах «сложно что-либо вспомнить» – как хорошее, так и дурное. «Так, в ходе нынешнего исследования, 96% опрошенных не могли назвать достижения партии, а 90% – промахи», – заметил он.

По оценке социолога, партия теряет свою легитимность в глазах граждан – если в ходе предыдущих опросов 39% говорили о том, что «СР» действует в интересах общества, то замер 11 ноября показал, что эта цифра снизилась до 35%.

О допустимости голосования за партию Миронова говорят многие – около 38% опрошенных, отметил эксперт ВЦИОМ. Однако при замерах электоральных симпатий, как правило, лишь 5-6% обещают, что проголосуют за «СР». «А группа тех россиян, что говорят, что не будут голосовать за справороссов ни при каких обстоятельствах, превышает половину опрошенных», – заметил Мамонов.

Неуклонное падение популярности тем более странно, если учесть, что «Справедливая Россия» даже в силу своего называния и заявленной позиции совпадает с растущим общественным запросом на социальную справедливость, констатировал Мамонов. «Одна из причин, которую называют респонденты – формальность оппозиционного статуса «СР». Другой момент – слабая идеологическая различимость партии на левом фланге, неактуальная или однообразная повестка дня», – указал эксперт ВЦИОМ. По его словам, это показал и нынешний опрос – «лишь 19% граждан считают, что партия ориентирована на перемены, при этом 47% заявляют, что партия не может обеспечить развитие страны».

«Цифры могли быть еще хуже», – заметил профессор Финансового института при правительстве РФ Олег Матвейчев. Он полагает, что «СР», которая в момент создания претендовала на роль второй партии власти, первой в РФ партии респектабельных «европейских левых», сторонников социализма с человеческим лицом и так далее – к 2020 году оказалась в глубочайшем кризисе. «Проблема в том, что за прошедшие 15 лет справороссы не только не развили свою заявленную идеологию, но по сути потеряли ее за популизмом и бранью в адрес «Единой России», – считает политолог.

«Проблема в том, что лидер «СР» Сергей Миронов принадлежит к той же когорте политических старцев, что и бессменные руководители КПРФ и ЛДПР. Но он еще менее харизматичен, чем Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский», – заметил Матвейчев. Эксперт признал, что в «СР» есть сильные региональные лидеры – например, депутат Госдумы от Челябинска, предприниматель Валерий Гартунг или другой парламентарий, Алексей Чепа, который активно работает с электоратом в Тверской и Нижегородской областях. «Традиционно активны отделения в Астрахани и Омске, – констатировал Матвейчев. –

Но в федеральном руководстве значимых фигур нет, и в целом в партии наблюдается кадровый и финансовый голод».

«Но главная беда – у «СР» не сформировалась достаточно устойчивой группы избирателей, готовых за нее голосовать», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его оценке, рейтинг в 5-6%, который партии сулят соцопросы ВЦИОМ и других социологических служб – никак не смотрится как «успешное участие в думских выборах-2021».

Неутешительный прогноз дал и политолог Михаил Ковалев. Он напомнил, что 5% голосов – это барьер прохождения в Госдуму. «Сейчас эта структура находится в лихорадочном поиске собственного лица. Но тема справедливости не приватизирована партией Миронова, – заметил Ковалев. – Появились новые конкуренты в виде малых новых партий – например, «За правду», которые стали явными претендентами на ее электорат. А Российская партия пенсионеров за социальную справедливость отчасти совпадает с «СР» даже по названию».

«Партии-конкуренты будут просто отгрызать ее и так неустойчивый электорат», – согласился Матвейчев. Не следует забывать, что на ниве левого популизма активно работает и крупный соперник – КПРФ, заметил эксперт.

По мнению Ковалева, не на пользу справороссам идет невнятность их позиции. «Триумф партии пришелся на 2011-й, когда они заигрывали с несистемной оппозицией. Но на выборах в 2016 году последовала расплата за эту игру. «СР» подверглась жесткой критике за то, что ее представители сначала надели оппозиционные белые ленты, а потом быстро сменили их на георгиевские, – отметил политолог. – Избиратели увидели наглядный пример их метания из одного лагеря в другой. В итоге «эсеры» потеряли две трети голосов».

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, напротив, не разделил общего скепсиса по поводу перспектив партии. «Левые силы в целом востребованы российскими избирателями. Главную роль на этом поле по-прежнему играет КПРФ, но и у «СР» сохраняются неплохие шансы на прохождение в Госдуму, – заметил эксперт. – Растет запрос на социальную повестку (и снижается запрос повестки национально-патриотической, которую продвигают «За правду» или обновленная «Родина»). В этом смысле, «Справедливая Россия» резонирует с обществом». При этом Бондаренко все же признал, что партия Миронова остро нуждается в новых лицах и обновлении своего первого эшелона.

«Я также не вижу веских причин, по которым эта партия не пройдет в новый состав Госдумы», – заметил директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Но многое зависит от того, насколько активно справороссы будут работать с избирателями и региональными элитами, добавил он. Главный рецепт победы – коалиционные соглашения «СР» с близкими по духу малыми партиями левого толка, указал Шпунт. Например, представители этих могли бы баллотироваться по спискам «СР».

В качестве единственного пути для «СР» попасть в новую Госдуму Матвейчев назвал «старый верный способ «Справедливой России» – поглощение других малых партий». Таким образом в 2006 году и была создана «СР» – через присоединение к «Партии жизни» таких успешных проектов как «Родина» и Партия пенсионеров, напомнил эксперт. «У некоторых карликовых партий, которые сами не тянут создание инфраструктуры на федеральном уровне, есть по одному-другому харизматичному лидеру, которые могли бы украсить верхушку партийного списка СР», – полагает Матвейчев.

Ведущий круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев заметил, что термин «поглощение» относится все же скорее к бизнесу, когда сильнейшая компания, располагающая ресурсами, полу-насильно поглощает другую. В данном случае уместно говорить о слиянии или коалиции.

Потуремский также высказался за коалицию СР с другими партиям, чтобы избежать полного поражения. «Если «Справедливая Россия» найдет себе на предстоящих выборах надежных партнеров, например, РППСС, то с большой долей вероятности ее шансы вырастут», – предположил он. Эксперт сравнил такой симбиоз с «мичуринской прививкой на засыхающее дерево».

Шпунт, в свою очередь, отметил: «Такие локальные союзы на местах будут выгодны обеим сторонам, поскольку у «Справедливой России» сохранилась региональная инфраструктура, наработанная годами, а у новых партий – «свежая кровь».

Кадры решают не все, ведь избиратель должен быть идеологически мотивирован, заметил руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Александр Рудаков. «У партии остался год, чтобы попытаться выработать собственную идеологию. Пока мы видим лишь не связанные между собой инициативы, вроде призывов ввести прогрессивную шкалу налогов или провести реформу ЖКХ», – в свою очередь указал Матвейчев.

«У «Справедливой России» сегодня нет главного – идеологии справедливости», – посетовал директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. По его мнению, мироновцы не соответствуют заявленному имиджу партии «социализма 2.0» – не говорят ни о национализации крупной собственности, ни о введении безусловного базового дохода. «По сути они оказались не социал-демократической, а аморфной леволиберальной партией, – констатировал Лепехин. – А ведь на выборах их могла бы выручить проработанная и инновационная, и при этом не радикальная левая идеология. Успеют ли они ее выработать к сентябрю 2021 года – вопрос».