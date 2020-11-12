Через какое время можно забеременеть после использования разных видов контрацепции
12.11.2020, 21:45, Разное
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Пролонгированная контрацепция
В 2019 году 22% женщин в мире пользовались оральными гормональными контрацептивами. Ученые указывают, что в настоящее время набирают популярность обратимые контрацептивы длительного действия или пролонгированные методы контрацепции. К ним относят внутриматочные спирали, гормональные имплантаты, пластыри и инъекции.
Ранее уже проводились исследования, которые оценивали, как быстро возвращается фертильность к женщинам, которые пользовались пролонгированной контрацепцией. Поскольку эти исследования были небольшими, их данные были недостаточно надежными.
Новое исследование
Группа исследователей их Дании и США оценила задержку восстановления фертильности у женщин, которые прекращали пользоваться контрацепцией. Этот период был неодинаков для разных методов, но не зависел от продолжительности их использования.
Авторы проанализировали данные трех исследований, в которых участвовали 18 тысяч жительниц Дании и Северной Америки, планировавшие беременности в 2007 и в 2019 гг.
Все женщины рассказали о том, какими контрацептивами и как долго они пользовались. Также ученые собрали данные о здоровье и образе жизни участниц. Женщины заполняли анкеты каждые два месяца в течение года или до беременности.
У участниц исследования, которые использовали пролонгированную контрацепцию (их было 13%), оральную контрацепцию или гормональные кольца, отмечалась небольшая задержка в возвращении фертильности:
- после завершения применения инъекционных контрацептивов: на пять-восемь менструальных циклов;
- гормональных пластырей: на четыре цикла;
- оральных контрацептивов или вагинальных колец: на три цикла;
- гормональных имплантатов, гормональных или медных спиралей: на два цикла.
Ученые сделали вывод, что пролонгированная контрацепция оказывает непродолжительный эффект на фертильность после прекращения применения. Авторы исследования надеются, что эти данные помогут женщинам в выборе средства предохранения.
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