В МИД России ответили на странные извинения посла Азербайджана

12.11.2020, 21:43, Разное

Многим показался странным ответ посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль oглы по поводу крушения вертолета Ми-24. Дипломат заявил, что на войне “всякое может быть” и добавил, что решение об атаке принимали “молодые ребята”.

Ответить послу решили в Министерстве иностранных дел России. “Это большая ошибка”, – цитирует “Царьград” сообщение российского внешнеполитического ведомства. Там добавили, что если бы аналогичный подход исповедовала бы и Москва, то после крушения Ми-24 последовал бы сокрушительный ответ.