Мнение: Завод высокоскоростных поездов, китайцы обогнали GM и текила от Теслы

12.11.2020, 21:40, Разное

1. В России всё же будут построены полноценные высокоскоростные магистрали (ВСМ), о которых и инженеры, и простые пассажиры взахлёб мечтают уже много лет. Первое отечественное производство высокоскоростных поездов уже строится:

https://ulkm.ru/actions/na-zavode-uralskie-lokomotivy-dan-start-stroitelstvu-proizvodstvennogo-kompleksa-dlya-vysokoskorostnyx-poezdov/

Сегодня на заводе «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма Свердловской области) в торжественной обстановке началось строительство единственного в России производственного комплекса для выпуска высокоскоростных электропоездов (эксплуатируются на высокоскоростных магистралях, ВСМ, конструкционная скорость до 360 км/ч).

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-rossii-nachali-stroit-zavod-vysokoskorostnyh-poezdov-5f9de2389ac0705ae443c070

Напомню, что до сих пор Россия покупала «Сапсаны» в Германии, которые производили для России на базе Siemens Velaro. <…>

Уже предвижу гневные комментарии по поводу «отверточной сборки», но опыт производства «Ласточки» там же на «Уральских локомотивах» показывает что ни о какой «отвёртке» речи не идёт. «Ласточка» сейчас локализована на 82%. Нет никаких сомнений в том, что это же будет проделано и с Сапсаном.

Кстати, Китай, ставший сейчас мировым лидеров в развитии ВСМ, начинал точно так же – с производства того же поезда Siemens Velaro по лицензии.

2. Главный китайский конкурент Теслы повторил её противоречащее здравому смыслу достижение:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/nio/

Китайский стартап Nio, который занимается производством электрокаров, обогнал по капитализации мирового автогиганта с 112-летней историей — компанию General Motors. Об этом пишет Bloomberg.

По данным американской биржи NYSE, рыночная стоимость Nio достигла 57,69 миллиарда долларов. За месяц акции компании подорожали более чем вдвое. Текущая капитализация General Motors составляет 53,15 миллиарда долларов. <…>

Как поясняет агентство, ралли акций компаний, выпускающих электрокары, также способствует поведение инвесторов, которые рассматривают их не как производителей автомобилей, а как компании технологического сектора.

Примером этого является американский конкурент Nio — компания Tesla, — стоимость бумаг которого достигла 438 долларов, а рыночная капитализация — 415 миллиардов. При этом компания выпускает немного автомобилей в сравнении с General Motors.

3. Неудивительно, что перед лицом растущей конкуренции Илон Маск вынужден зарабатывать деньги любым способом:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/tesla/

Производитель электрокаров Tesla начал продавать текилу после первоапрельской шутки главы компании Илона Маска. Об этом говорится в заявлении компании.

В 2018 году Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте шутку в формате новости. Он написал, что Tesla обанкротилась, а ее основатель Илон Маск обнаружен пьяным возле своего электромобиля Model 3 в окружении пустых бутылок от «Teslaкила».

В 2020 году компания выпустила небольшую серию премиального алкогольного напитка под названием Tesla Tequila. Ее будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой бутылки составит 250 долларов.