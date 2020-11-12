Стабильность от Ксении Бородиной – Личное мнение

12.11.2020, 21:30, Разное

Видимо, у Бородиной совсем пошатнулось финансовое положение, раз она задолдонила о том, как хорошо живётся простым труженикам в нашей стране.



Фото: Соцсети

Всё больше и больше риторика некоторых её постов в Инстаграме напоминает мне методчику верного «нашиста» образца 2008 года. Ну, или очередной съезд компартии СССР.



Пожалуй, процитирую тупую Ксюшу с лобкового места публичного дома 2.

Нынешняя молодежь, в отличие от нас, детей 90-х, не считает стабильность значимой. К хорошему быстро привыкаешь! Люди, живущие в стабильное время перестают это ценить.



О, как! Оказывается вы, мои хорошие, живёте в стабильное время. Как вам такая фигура речи?

Вы заметили, что живёте «в стабильное» время? Вот вы — лично вы — заметили? И если да, то что именно в этом времени стабильно лично для вас?

Неуверенность в завтрашнем дне? Чувство незащищённости перед системой? Финансовые трудности? Регулярный обвал хлипкого рубля?

Что из вышеперечисленного для вас — особенно стабильно? Бородина, словно верная «нашистка», пламенно восклицает: «К хорошему быстро привыкаешь!»

К какому такому «хорошему» пришлось привыкнуть лично вам? Поделитесь, пожалуйста.

Надеюсь, что до ужаса отсталая и неактуальная Ксения гонит такую кондовую, явную, лживую, непрофессиональную пропаганду по собственной инициативе в жалкой надежде срубить ништячок от власти за лояльность.

Надеюсь, за это ей никто не башляет бабло из наших с вами налогов.

Надеюсь, Бородина просто хочет протолкнуть своего мужа — известного в народе дрессировщика покойного кота Шантика — в какой-нибудь народный фронт, сидящий на подсосе из бюджета. Надеюсь, что у неё это не получится. Уж я постараюсь.

Зачем мне это надо?

Наверное, потому, что меня уже тошнит и почти рвёт от всех этих паразитов на теле народа. Вот Бородина, например, откровенно врёт, лижет, держит своих подписчиков за дураков, срубает на них ништяки, чтобы вывезти в Турцию своего содержанца пятый раз за год.

Нет, я не против пропаганды, если честно. Умная, грамотная пропаганда — это эффективный инструмент, направленный на объединение и поднятие духа любого народа.

Я — против смачных плевков в народ. Я — против пропаганды, не подкреплённой правдой и искренностью.

Я — против тупых рвачей и хапуг, высасывающих из народа жилы. И Бородина видится мне именно таким персонажем.

А теперь расскажите Ксении в палёном «Total Prada» с Дубровки о том, как к какому именно «хорошему» вы быстро привыкли в последнее время, и какую именно стабильность наблюдаете вокруг себя?