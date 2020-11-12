 

Мнение: Дополнительный коридор

12.11.2020, 21:25, Разное

Еще не остыли эмоции после разгрома в Карабахе, а турки уже решают вопросы о конвертации победы в инфраструктурные проекты. Сегодня министр транспорта Турции заявил о подготовке к строительству железной дороги Баку-Нахичевань. Турция, по его словам, "…вложила в развитие своей транспортной инфраструктуры, в том числе в модернизацию и строительство железных дорог, $5,7 млрд и намерена стать «логистической супердержавой», подключив к железнодорожным магистралям ряд портов и увеличив пропускную способность объединяющего железные дороги Турции, Грузии и Азербайджана коридора Баку — Тбилиси — Карс (БТК)…"

Конечно, это решение не является спонтанным. Скорее всего, планируя войну в Карабахе, Турция уже тогда выстраивала свои действия после победы. Целью любой войны всегда является мир на условиях победителя, и для Турции эти условия вполне однозначны – регион должен получить привлекательность, как сквозной транзитный коридор, а Турция должна владеть этим коридором.

Дорога Баку-Нахичевань – составная часть коридора, дополняющая возможности БТК новым маршрутом и новыми транзитными возможностями. Тянуть с ее строительством никто не будет. Инвестиции в строительство логистических решений предоставит Великобритания – по всей видимости, это одна из тем, которые вчера обсуждали глава британской разведки и помощник Эрдогана. Привлекательность расширенного коридора БТК для среднеазиатских республик не вызывает сомнений, а значит – он переключит значительные транзитные объемы, которые сегодня идут через Россию, на себя. Логично, что Британия выражает интерес в участии в контроле над таким коридором.

Нужно учесть, что Китай также крайне заинтересован в расширении возможностей на этом участке транзита, и в случае расширения возможностей уже имеющейся железной дороги БТК, может также принять участие в строительстве дополнительной инфраструктуры.

России, понятно, на этом лихорадочном празднике жизни не будет. Ее роль уже определена – ее миротворцы проконтролируют безопасный исход армянского населения из Карабаха, а затем их вежливо (или не очень – тут как получится) попросят на выход. Если населения в Карабахе не будет, то кого там охранять?

Источник: Эль Мюрид



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