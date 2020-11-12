Мнение: Критерии слива

12.11.2020, 21:20, Разное

Про восстановление после слива хочу рассказать, но сначала разберемся, что такое слив, а то некоторые готовы сливом называть все, где их не посадили на трон и не кланяются.

Слив получается, когда человек дал понять, что вас ему не нужно или нужно вот от сих и до сих, а вы навязываете ему себя, побольше и погуще.

Если вы навязываете себя кому-то, кто вас не хочет, вы не просто теряете энергию, вы теряете части своей фигуры, разрушаете свою фигуру. Разберемся потом, почему это происходит.

Навязывать себя можно по-разному. Смотря какой у кого любимый баг.

Можно просачиваться в щель, отвлекая внимание человека на что-то другое или не отвлекая.

Можно ломиться в закрытую дверь с угрозами или мольбами.

Можно стоять под окном и выкрикивать обвинения.

Можно ползти по стене к окну, чтобы подсматривать и подслушивать.

Можно вокруг забора ходить и разговаривать с соседями, нарочито громко, чтобы человек услышал.

Можно исписать весь забор намеками и прямолинейными к нему обращениями.

Это все делается сейчас онлайн через соцсети и мессенджеры, но и офлайн по старинке тоже, используя любое общее пространство – компанию друзей, родственников или работу.

Чем опасен слив?

Уменьшением фигуры, что означает: вы становитесь маленькими, слабыми и уродливыми.

Вы – то есть ваша фигура в вашем поле и в поле других людей.

Но и вы как физическое тело тоже.

Ростом особо не уменьшаетесь, хотя выглядеть можете меньше, а вот слабыми и уродливыми становитесь не только психологически, физически тоже.

Хотя под короной это бывает совсем не видно.

Люди с плохими границами сливов своих не видят.

Им часто мерещится слив там, где было бы нормальное поведение.

Например, спокойное и дружелюбное общение они считают сливом, а вынос мозга – защитой от слива.

Бегство в ночь и другие варварские щипцы и скалки они тоже считают защитой. Кислые щи – так же.

Хотя использовать орудия пыток, чтобы получить от человека внимание – это как раз слив, а вести себя спокойно и доброжелательно – нет.

Часто под сливом начинают понимать любые шаги, любую активность. Воображение рисует, что второй должен отвечать активней и горячей, а если нет, то каждый шаг – слив. Хотя шаги бывают сливом только когда они совсем мимо границ. Обычно, когда от вас уже огородились или общаются под щипцами.

Но все это совершенно бесполезные слова для людей с плохими границами.

Они не могут отличить щипцы от нещипцов.

Стоит сказать откровенно: нет ориентиров, которые можно было бы описать словами, чтобы каждый рапан смог отличить свой слив от всего остального.

При большой короне реальность выглядит так причудливо, что в любом терапевте или тренере мерещится половинка. Как такому человеку можно описать границы? Корона его безгранична. Он присваивает все, что понравилось.

При раскрытой хлеборезке слив то совершенно незаметен, то мерещится во всем. Это происходит потому, что чужие границы самим фактом своего существования кажутся унизительными. Границы в мире рапанов это как бы уже агрессия, отказ, отчуждение. Как так, вы хотите, а вам не дают? Конечно это ваш слив и за него надо мстить. Хотя сам факт, что вам не дают – это не слив. Слив, когда вы за это мстите или пытаетесь все-таки отжать. Уважение и признание чужих границ – это анти-слив, аккумулирование энергии внутри своих границ, рост своей фигуры. Общение в границах само по себе растит вашу фигуру.

Вот у автора последнего письма, где слив с первым и вторым описанным парнем? Кто четко опишет и приведет цитаты? Но не захватывайте абзацами пошире. Пишете четкое и конкретное место в письме, где виден слив. И объясняйте почему.

И у автора предыдущего письма, про терапевта, тоже слив обозначьте. Давайте уже не путаться в письмах, а то до сих пор многим то мерещится слив, где его нет, то они не видят там, где он есть.

Любые примеры можно приводить. Из других писем и разных источников. Главное четко и ясно обозначить – вот слив. Хорошо, если будут примеры, где автор думает, что у него слив, а слива нет. Или где нечто похоже но слив, но не слив. Покажите, что видите все эти отличия. Это и будет значить, что вы видите границы на уровне нерыб или хотя бы рыб. Четко и ясно – нерыбы видят. Смутно и иногда мимо – рыбы. Рапаны в таких случаях пытаются угадать, но называют невпопад.