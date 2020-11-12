Турция обозначила свою роль в урегулировании ситуации в Карабахе

12.11.2020, 21:08, Новости дня

Турция находится внутри процесса урегулирования в Нагорном Карабахе, как на поле, так и за столом переговоров, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар турецкому агентству Anadolu.

«Где там Турция? Турция внутри него. И за столом, и на поле. Завтра прибывает большая делегация из России. Будут обсуждаться тактические и технические детали, кто где будет стоять, и кто что будет делать», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.