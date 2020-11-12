Минобрнауки рекомендовало вузам отменить плату за общежитие для выехавших студентов

12.11.2020, 21:08, Новости дня

Руководству вузов рекомендовано отменить плату за общежитие для студентов, которые выехали из него на время в связи с коронавирусом, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в четверг в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Вузам рекомендовано либо отменить плату [за общежитие для выехавших студентов], либо зачесть ее за будущий период», – передает его слова ТАСС.

Напомним, министерство образования и науки РФ распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения, вузам в других регионах также рекомендовано переходить на дистанционное обучение.