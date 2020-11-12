Тайны Востока и магия праздника: лукбуки новых коллекций

12.11.2020, 20:50, Разное

Alena Akhmadullina

Дизайнер представила вторую капсульную коллекцию Alena Akhmadullina Middle East, которая разработана с учетом предпочтений клиенток из региона Ближнего Востока. “Во всех традиционных культурах есть что-то общее: отсылки к древним примитивным орнаментам, символизм, яркие цвета. Все они складывались в течение долгого времени среди быта простого народа. В этой коллекции мы искали эмоцию, общую для всех традиционных культур”, – говорит Алена Ахмадуллина.

Lesyanebo

Бренд Lesyanebo представил новый визуальный эпизод со своими бестселлерами. Команда продолжила историю, созданную прошлой осенью в горных пейзажах Кавказа. После месяцев самоизоляции съемка стала глотком свежего воздуха – благодаря красоте пейзажей и теплой, свободной, дружеской атмосфере за кадром. На фото представлены базовые костюмы из вискозы, нарочито объемные костюмы из шерсти, минималистичные пальто, трикотаж с авторскими принтами, кашемировые свитеры и шелковые платья-комбинации.

12 STOREEZ

Российский бренд показал новогоднюю капсулу — это история о магии, скрытой внутри, и о внутренней силе. О праздничном настроении, которое мы создаем несколькими простыми штрихами. И о том, что платье никогда не должно заслонять собой девушку. Почти монохромная, построенная на чистых женственных силуэтах, новая капсула рассчитана на долгую жизнь в гардеробе — эти лаконичные вещи можно носить не один сезон. В капсулу вошли платья из бархата и шелка, комбинезоны, брюки, юбки, жакеты и другие модели.

INSHADE

Работая над весенне-летней коллекцией во время локдауна, дизайнер бренда Мария Смирнова размышляла о трансформируемости реальности, которая замкнулась в пространстве дома и ценностях ближнего круга. Поиск вдохновения в личных вещах и в гостях у друзей в атмосфере белого дома-трансформера, сформировало настроение коллекции. Результатом стало появление белого цвета в сочетании с крафтовым бежевым. Блики от зеркального шара на террасе дома превратились в вышивку прозрачными бусинами и стразами. Важное влияние оказали работы художников Кристо, Жан Клод и Уллы фон Бранденбург.

Nick Vangard

Макс Барских представил мужскую линию одежды Nick Vangard и выпустил второй трек, посвященный новому дропу. В дебютной коллекции Industrial Habits, созданной Максом, развивается тема жизни ночного города: кожаные брюки, мерцающие пиджаки, смокинги с очень узкими лацканами, леопардовый принт и легкие шелковые рубашки создают образ рок-звезды. С мужским дропом выходит и второй сингл из будущего альбома под названием Style. В съемках концептуального кампейна приняла участие супермодель Снежана Онопко, ставшая музой дебютной коллекции Industrial Habits.

Yulia Skalatskaya

Марка, рожденная в Екатеринбурге и представленная в Москве, Yulia Skalatskaya, презентовала свою новую осенне-зимнюю коллекцию. В ней нашли отражение ностальгическая романтика конца 80-х и шик 90-х, элегантность, уверенность в себе и интеллектуальная женственность. Гармония среди классического твида, клетки пье-де-пуль, фактурной шерсти и струящегося атласа.