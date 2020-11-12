Арестованный за госизмену россиянин оказался представителем «Аэрофлота»

12.11.2020, 20:48, Новости дня

Арестованный за госизмену Дмитрий Федоткин оказался представителем «Аэрофлота» в Великобритании и подозревается в работе на разведку этой страны, свою вину он не признает.

«Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности», – сказал источник ТАСС.

Вину Федоткин не признает. При этом обвинение сотруднику «Аэрофлота» до сих пор не предъявлено.

В среду Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина, который подозревается в государственной измене, на два месяца. Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

В октябре прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заподозрила сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде продукции Apple. Однако «Аэрофлот» заявил об отсутствии своих сотрудников среди обвиненных в контрабанде.