Победившая на выборах уборщица сложила полномочия

12.11.2020, 20:48, Новости дня

Победившая на выборах главы Повалихинского поселения в Костромской области уборщица Марина Угодская приняла решение сложить полномочия, рассказали местные жители.

По словам жителей поселения, Угодская уходит в отставку с 19 ноября. На посту главы населенного пункта она пробыла чуть больше месяца.

«В должность-то Угодская вступила, а что делать на посту, не знает. Ей ведь обещали помочь, но подмоги она так и не дождалась. Вскоре поняла, что управлять поселением не ее. Совет депутатов проголосовал, вынес решение – утвердил ее отставку», – рассказал один из односельчан Угодской «Московскому комсомольцу».

Теперь в поселении будут назначены перевыборы. По слова местного жителя, к Угодской приезжал глава района, однако не смог убедить ее остаться на посту.

«Всем по большому счету наплевать. Что изменилось-то? Разве что на весь мир Повалихино прогремело, да Ксения Собчак приезжала, интервью с Угодской делала. Вот так сказка стала былью», – добавили жители поселения.

Ранее сообщалось, что Удгодская была выдвинута областным отделением «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и победила на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области, набрав 61,7% голосов. Она окончила Чухломский лесопромышленный техникум имени Чижова. На момент выборов работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения, а также исполняла обязанности депутата на непостоянной основе в Совете депутатов села.

После победы Угодская признавалась, что шла на выборы только техническим кандидатом и теперь не знает, что делать. Глава ЦИК не увидела нарушения закона в ситуации с победой уборщицы на выборах главы сельского поселения.