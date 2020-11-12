Доктор сообщил о симптомах, указывающих на перенесенный коронавирус

12.11.2020, 20:47, Разное

Сергей Грошев сообщил, что некоторая симптоматика позволяет определить перенесенный человеком COVID-19. Доктор заявляет, что людям необходимо прислушиваться к собственному организму, замечая новые ощущения.

Специалист отмечает, что кроме ИФА-теста на антитела есть некоторые признаки, которые помогают понять, что люди болели коронавирусом. Им необходимо отмечать свое самочувствие в период болезни, особенно это относится к людям, переболевшим в легкой форме, думая, что у них легкая простуда.

Сергей Грошев напомнил, что частым симптомом болезни является изменение чувства обоняния – аносмия, утрата энергии, слабость. Эксперты отмечают, что потеря обоняния отмечается часто, а слабость связана с гипоксией из-за поражения легких. Также часто бывает кашель и одышка, а длительность симптоматики после излечения от COVID-19 обусловлена количеством полученных вирусных частиц и степенью поражения легких в период заболевания.