“Я ощущала вашу любовь”: Дарья Донцова сообщила об излечении от COVID-19

12.11.2020, 20:47, Разное

Популярная писательница Дарья Донцова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о факте своего излечения от COVID-19. Пост знаменитости вызвал массу радостных эмоций от подписчиков.

В личном микроблоге автор множества популярных детективов опубликовала несколько коротких видеороликов, главными персонажами которых стали многочисленные домашние питомцы знаменитости – кошки и собаки. Играя с ними, Дарья Донцова сообщила, что уже вернулась домой, однако по прежнему чувствует определенную слабость. Основную часть информации о себе хозяйка аккаунта довела фолловерам посредством краткого “отчета”, которым сопроводила видео. В частности, она призналась, что три ПЦР-теста дали отрицательный результат, однако пока дает о себе знать повышенное давление, поэтому процесс восстановления пока продолжается. К слову, Донцова упомянула, что похудела на 5 кг, однако чувствует себя счастливой оттого, что наконец вернулась домой. “Спасибо, мои дорогие, за ваши пожелания мне здоровья, за ваши молитвы, за вашу поддержку. Я ощущала каждый день вашу любовь, это мне очень-очень помогло. Спасибо!!!” – от всей души поблагодарила подписчиков писательница.

Поклонники Дарьи Донцовой с большой радостью восприняли информацию о её выписке из больницы. Они пожелали ей скорейшего выздоровления и бодрости, а также попросили впредь еще бережнее относиться к своему здоровью.